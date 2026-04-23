Malgré 12 buts et 13 passes décisives en 44 matchs, l’incapacité de Rashford à influer sur les grandes affiches à élimination directe a fini par coûter cher. Le joueur de 28 ans n’a ni marqué ni offert de passe décisive lors des deux manches des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, une inefficacité qui s’est également manifestée en demi-finale de la Copa del Rey face au même adversaire. Ces absences, alors qu’il était censé mener l’attaque en l’absence de Raphinha, ont convaincu la direction du FC Barcelone que l’attaquant ne possède pas le sens du but requis pour le projet à long terme du club. En conséquence, Julian Álvarez reste la cible prioritaire pour l’été, tandis que l’ailier d’Osasuna, Víctor Muñoz, figure également en bonne place sur la liste.