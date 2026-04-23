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Selon les dernières informations, le FC Barcelone envisagerait de renvoyer Marcus Rashford à Manchester United après que l’attaquant anglais ait gâché une « occasion en or »
Le prêt de Rashford prend fin.
Selon The Athletic, le FC Barcelone a renoncé à l’option d’achat de 30 millions d’euros (26,1 millions de livres sterling) pour Rashford. Après un départ encourageant en Espagne, l’attaquant a vu son influence s’émousser lors des éliminations décisives en Ligue des champions et en Copa del Rey. Des sources internes estiment qu’il n’a pas su profiter de la « chance en or » de s’imposer comme titulaire pendant l’absence de Raphinha, entraînant un revirement stratégique sur son avenir à long terme en Catalogne.
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Les priorités du club catalan ont évolué.
Les dirigeants du Barça avaient entamé des discussions avec les représentants de Rashford en vue d’un transfert définitif, mais les performances irrégulières de l’attaquant lors des matchs à haute pression ont fait évoluer le dossier en interne. Si les conditions salariales ne devaient pas constituer un obstacle, le staff technique privilégie désormais d’autres profils pour animer l’attaque. Ce revirement fait suite à une baisse de régime survenue à un moment clé, incitant les dirigeants à explorer d’autres options malgré les discussions antérieures concernant un éventuel contrat pluriannuel pour l’attaquant prêté par Manchester United.
Les difficultés rencontrées lors des éliminatoires se paient cash
Malgré 12 buts et 13 passes décisives en 44 matchs, l’incapacité de Rashford à influer sur les grandes affiches à élimination directe a fini par coûter cher. Le joueur de 28 ans n’a ni marqué ni offert de passe décisive lors des deux manches des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, une inefficacité qui s’est également manifestée en demi-finale de la Copa del Rey face au même adversaire. Ces absences, alors qu’il était censé mener l’attaque en l’absence de Raphinha, ont convaincu la direction du FC Barcelone que l’attaquant ne possède pas le sens du but requis pour le projet à long terme du club. En conséquence, Julian Álvarez reste la cible prioritaire pour l’été, tandis que l’ailier d’Osasuna, Víctor Muñoz, figure également en bonne place sur la liste.
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Dernière ligne droite pour le titre de champion
Rashford reste dans les plans immédiats de Hansi Flick, alors que Barcelone vise un deuxième titre consécutif, à commencer par le déplacement de samedi à Getafe. Neuf points devant le Real Madrid et six journées à jouer, le club catalan veut consolider son hégémonie nationale avant un été promis aux grands changements. De son côté, Rashford reste dans l’incertitude à Old Trafford : sous contrat jusqu’en 2028 avec Manchester United, il pourrait toutefois partir si un autre prétendant satisfait les exigences financières des Red Devils.