Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid s’oppose au transfert du jeune joueur de 22 ans chez son grand rival catalan.
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Selon les dernières informations, le FC Barcelone devrait abandonner toute velléité de recruter un international espagnol, le Real Madrid s’y opposant fermement
Comment est-ce possible ? C’est très simple. Les Madrilènes disposeraient d’une option de rachat fixée à huit millions d’euros pour ce joueur issu de leur centre de formation, qui avait été transféré à Osasuna cet été pour cinq millions d’euros.
Fait marquant : Munoz est né à Barcelone et a été formé à la prestigieuse académie « La Masia », qu’il a quittée en 2017 pour rejoindre, via le CF Damm, l’équipe U19 du Real quatre ans plus tard.
Le club merengue dispose de trois ans pour activer cette clause, qui augmentera d’un million d’euros après chaque saison ; il pourra donc rapatrier le joueur à moindre coût.
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Outre le Barça, plusieurs clubs suivraient de près Muñoz.
Conformément au règlement espagnol, toute équipe souhaitant recruter le joueur devra activer une clause de rachat fixée à 40 millions d’euros. Par ailleurs, le Real Madrid a négocié 50 % sur le montant d’une éventuelle revente ainsi qu’un droit de préemption, lui permettant d’intervenir à tout moment. Concrètement, si la clause est déclenchée, les Merengues peuvent s’immiscer dans la transaction.
Muñoz dispose effectivement d’un marché en Europe : outre le Barça, plusieurs clubs de Premier League et de Serie A seraient également intéressés par ce dribbleur rapide. En 33 matchs toutes compétitions confondues avec Osasuna, l’Espagnol a marqué six buts et délivré cinq passes décisives, s’imposant comme titulaire dès son arrivée.
Appelé en mars dernier en équipe d’Espagne, il a d’ailleurs immédiatement marqué lors de la victoire 3-0 contre la Serbie, ce qui lui ouvre des chances réelles d’être sélectionné pour la Coupe du monde cet été.
Victor Muñoz : performances et statistiques cette saison
Jeux 33 Buts 6 passes décisifs. Passes décisives 5 Minutes jouées 2 496 minutes de jeu