Selon les dernières informations, le FC Barcelone devrait abandonner toute velléité de recruter un international espagnol, le Real Madrid s’y opposant fermement

Comment est-ce possible ? C’est très simple. Les Madrilènes disposeraient d’une option de rachat fixée à huit millions d’euros pour ce joueur issu de leur centre de formation, qui avait été transféré à Osasuna cet été pour cinq millions d’euros.

Fait marquant : Munoz est né à Barcelone et a été formé à la prestigieuse académie « La Masia », qu’il a quittée en 2017 pour rejoindre, via le CF Damm, l’équipe U19 du Real quatre ans plus tard.

Le club merengue dispose de trois ans pour activer cette clause, qui augmentera d’un million d’euros après chaque saison ; il pourra donc rapatrier le joueur à moindre coût.