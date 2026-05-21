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Selon les dernières informations, le FC Barcelone aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Marcus Rashford, alors que le champion d’Espagne continue de chercher à recruter l’attaquant de Manchester United
Flick presse le FC Barcelone de conserver Rashford
Le FC Barcelone poursuit ses efforts pour trouver un accord et conserver Marcus Rashford, à la demande expresse de Hansi Flick. D’après *Sport*, l’entraîneur allemand voit dans l’international anglais un atout majeur de son projet offensif et exige que le club fasse de sa venue une priorité. Les champions d’Espagne estimaient jusqu’alors qu’un transfert définitif était compliqué par des contraintes financières.
Flick, peu convaincu par les jeunes attaquants proposés en interne, aurait donc poussé les Blaugrana à se tourner vers l’international anglais. Pour faciliter le dossier, l’avant-centre aurait accepté des conditions personnelles conformes aux limites salariales du club, incluant un contrat plus long et une baisse de son salaire global.
- AFP
Manchester United refuse de revoir ses exigences à la baisse
Selon les dernières informations, la position des Red Devils n’a pas évolué au fil des discussions avec Barcelone. Le club de Premier League refuse toujours de baisser le montant de l’option d’achat, fixée à 30 millions d’euros. Manchester United s’oppose par ailleurs à toute prolongation du prêt et pousse pour un transfert définitif.
De leur côté, les Blaugranas estiment que la volonté de Rashford de rester au club pourrait faciliter un accord. L’attaquant anglais ne souhaite pas revenir à Old Trafford et ne se penche pas sur les offres d’autres écuries.
La position de Rashford profite au FC Barcelone
La situation de Rashford complique les plans de Manchester United, même si le club conserve ses droits d’enregistrement. D’après plusieurs sources, l’attaquant souhaite rester au Camp Nou et bloque toute autre destination, ce qui renforce le pouvoir de négociation du club catalan.
Pour contourner l’obstacle, Barcelone étudie une nouvelle structure de transfert. L’une des options sur la table consiste à prolonger le prêt, assorti d’une obligation d’achat en 2027, dont le montant pourrait être revu à la baisse lorsque l’attaquant n’aura plus qu’une année de contrat avec Manchester United. Cette formule permettrait aux Blaugrana de différer une partie du paiement tout en respectant les règles financières de la Liga.
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Barcelone cherche une solution financière
Le FC Barcelone ne semble pas pressé de conclure les négociations et estime que le temps joue en sa faveur. Cependant, Rashford souhaite obtenir des garanties avant le début de la pré-saison et préfère éviter de reprendre l’entraînement avec Manchester United. Les discussions se poursuivent, les deux clubs s’efforçant de trouver un accord financier satisfaisant pour toutes les parties. Un compromis impliquant des paiements différés ou une révision de l’obligation d’achat pourrait finalement s’avérer nécessaire pour finaliser le transfert.