Selon les dernières informations, le FC Barcelone aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Marcus Rashford, alors que le champion d’Espagne continue de chercher à recruter l’attaquant de Manchester United

Le FC Barcelone poursuit ses efforts pour trouver un accord et conserver Marcus Rashford, à la demande expresse de Hansi Flick. D’après *Sport*, l’entraîneur allemand voit dans l’international anglais un atout majeur de son projet offensif et exige que le club fasse de sa venue une priorité. Les champions d’Espagne estimaient jusqu’alors qu’un transfert définitif était compliqué par des contraintes financières.

Flick, peu convaincu par les jeunes attaquants proposés en interne, aurait donc poussé les Blaugrana à se tourner vers l’international anglais. Pour faciliter le dossier, l’avant-centre aurait accepté des conditions personnelles conformes aux limites salariales du club, incluant un contrat plus long et une baisse de son salaire global.