Selon les dernières informations, le Colombien James Rodríguez s’apprêterait à quitter le Minnesota United et envisagerait de mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2026

Rodriguez est attendu comme la pièce maîtresse de la Colombie lors du tournoi estival, mais il est encore loin d'avoir convaincu avec le Minnesota. Il n'a disputé que six matches avec le club et a été souvent absent.

Sa meilleure performance reste sa sortie de 63 minutes contre le LAFC le 25 avril, conclue par une courte défaite 1-0 des Loons.

Un élément positif toutefois : l’ex-star du Real Madrid n’est pas un joueur désigné et a signé pour un salaire inférieur au plafond, ce qui limite les risques financiers pour le club.



