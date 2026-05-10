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Selon les dernières informations, le Colombien James Rodríguez s’apprêterait à quitter le Minnesota United et envisagerait de mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2026
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La Coupe du monde, puis la retraite ?
Le Minnesota disposait d’une option pour prolonger le contrat de Rodríguez jusqu’à la fin de la saison, mais cette décision devait être validée avant le 1er juin et, selon certaines sources, respecter les souhaits du joueur de 34 ans. D’après The Athletic, Rodríguez quittera le club après la rencontre de mercredi face aux Colorado Rapids. S’il est aligné, ce match pourrait marquer son dernier rendez-vous en club, plusieurs médias colombiens indiquant qu’il songerait à prendre sa retraite après la Coupe du monde.
Les statistiques de James durant son passage en MLS
Rodriguez est attendu comme la pièce maîtresse de la Colombie lors du tournoi estival, mais il est encore loin d'avoir convaincu avec le Minnesota. Il n'a disputé que six matches avec le club et a été souvent absent.
Sa meilleure performance reste sa sortie de 63 minutes contre le LAFC le 25 avril, conclue par une courte défaite 1-0 des Loons.
Un élément positif toutefois : l’ex-star du Real Madrid n’est pas un joueur désigné et a signé pour un salaire inférieur au plafond, ce qui limite les risques financiers pour le club.
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S'inscrit dans le contexte général
Le faible impact de Rodríguez au Minnesota s’inscrit dans une tendance récente pour le milieu de terrain. Depuis sa révélation lors de la Coupe du monde 2014, il s’est souvent distingué avec la Colombie, mais a peiné à reproduire ses performances en club. Conséquence : il a enchaîné les expériences à l’étranger, évoluant notamment au Real Madrid, à Everton, à Al-Rayyan et à León. S’il ne participe pas aux rencontres de Minnesota ce dimanche ou mercredi, ce sera le passage le plus bref de sa carrière en club, surpassant à peine ses six apparitions en championnat avec le Rayo Vallecano.
Et maintenant ?
Le Minnesota United affrontera l’Austin FC dimanche, puis se mesurera aux Colorado Rapids mercredi. La Colombie, de son côté, disputera son premier match de Coupe du monde le 17 juin contre l’Ouzbékistan.