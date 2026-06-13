Le Fire se heurterait à un casse-tête salarial s’il souhaitait recruter simultanément Goretzka et Lewandowski. En MLS, le nombre de joueurs désignés (DP) est strictement limité, si bien que les deux joueurs ne pourraient pas forcément signer comme DP. Si Chicago parvenait tout de même à les attirer, l’un des deux devrait forcément évoluer hors du statut de DP, soit dès son arrivée, soit après un premier contrat échelonné.

Un précédent existe : Thomas Müller rejoindra les Vancouver Whitecaps en 2025 sous un contrat non-DP, avec une option DP pour 2026.

La MLS fait actuellement relâche en raison de la Coupe du monde et reprendra ses activités le 16 juillet.