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Selon les dernières informations, le Chicago Fire envisagerait de recruter l’ancien duo du Bayern Munich, Leon Goretzka et Robert Lewandowski, dans le cadre d’une opération estivale de grande envergure
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La course à Lewandowski s'intensifie
Selon The Athletic, le Chicago Fire figure toujours parmi les principaux prétendants à la signature de Robert Lewandowski, l’attaquant légendaire polonais ayant annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison. En visite dans la Windy City ce week-end, l’avant-centre serait séduit par l’idée de rejoindre le club de MLS, même s’il n’a pas encore révélé sa destination finale. La Saudi Pro League serait également sur les rangs pour attirer le joueur de 37 ans.
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Goretzka est bel et bien dans la course.
Selon The Athletic, le dossier Goretzka en est encore à un stade préliminaire et s’avère bien plus complexe. L’international allemand, actuellement en stage avec le groupe de Julian Nagelsmann, est sous contrat avec le Bayern jusqu’à la fin du mois. Le Fire doit toutefois repousser la concurrence de plusieurs clubs européens pour obtenir sa signature, même si le club pense pouvoir recruter les deux joueurs lors d’un coup double estival.
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Chicago a-t-il vraiment besoin de Lewandowski ?
L’éventuelle arrivée de Lewandowski à Chicago Fire fait encore débat. L’entraîneur Gregg Berhalter a déjà su tirer le meilleur d’Hugo Cuypers, auteur de 13 buts cette saison et titulaire au MLS All-Star Game. Des rumeurs de transfert ont circulé ces derniers mois autour de l’international belge, mais le club a affiché sa volonté de le conserver. Berhalter aligne généralement un seul avant-centre, ce qui compliquerait la cohabitation des deux joueurs dans l’effectif.
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Trouver le juste équilibre en matière de plafond salarial
Le Fire se heurterait à un casse-tête salarial s’il souhaitait recruter simultanément Goretzka et Lewandowski. En MLS, le nombre de joueurs désignés (DP) est strictement limité, si bien que les deux joueurs ne pourraient pas forcément signer comme DP. Si Chicago parvenait tout de même à les attirer, l’un des deux devrait forcément évoluer hors du statut de DP, soit dès son arrivée, soit après un premier contrat échelonné.
Un précédent existe : Thomas Müller rejoindra les Vancouver Whitecaps en 2025 sous un contrat non-DP, avec une option DP pour 2026.
La MLS fait actuellement relâche en raison de la Coupe du monde et reprendra ses activités le 16 juillet.