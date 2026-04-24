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Selon les dernières informations, le Chicago Fire aurait abandonné sa piste menant à l’attaquant polonais Robert Lewandowski, après avoir envisagé son recrutement lors du mercato hivernal
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Un long hiver de courtisation pour Lewandowski
Selon les informations de The Athletic, le Chicago Fire a multiplié les approches pour recruter Robert Lewandowski durant le mercato hivernal, dès qu’il est devenu évident que l’attaquant polonais ne prolongerait pas son contrat en Catalogne. Malgré des négociations avancées, aucun accord n’a été trouvé et le transfert n’a pas abouti.
L’avant-centre polonais a lui-même reconnu que son avenir restait incertain.
« Je dois le sentir. Pour l’instant, je ne peux rien vous dire (sur ce que je vais décider), car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n’est pas pour tout de suite », a-t-il déclaré le mois dernier.
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Les priorités sont ailleurs
Selon les dernières informations, Chicago aurait élargi son champ de recrutement, en prévision de la disponibilité de plusieurs joueurs européens après la Coupe du monde 2026. En attendant, l’actuel numéro 9, Hugo Cuypers, a entamé la saison en pleine éclat, avec six buts marqués en cinq matchs, et avait conclu l’exercice 2025 avec un total de 17 réalisations.
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Lewandowski est en perte de vitesse.
Cette situation intervient à un moment délicat pour l’attaquant polonais, dont le niveau a baissé en 2026. Après avoir inscrit 27 buts en Liga la saison dernière, il n’en totalise que 12 cette année. Depuis le début de l’année civile, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises, toutes compétitions confondues.
Sur le plan international, la Pologne n’a pas obtenu son billet pour la Coupe du monde, ce qui compromet presque définitivement les chances du joueur de 38 ans de disputer le tournoi planétaire de 2030.
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Chicago est en pleine forme
Peu importe pour le Fire, qui a bien lancé sa saison. Chicago occupe actuellement la quatrième place de la Conférence Est et affiche des résultats convaincants sous la conduite de l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Gregg Berhalter. Le club avait conclu l’exercice 2025 à la huitième place, marquant la première saison de Berhalter à la tête de l’équipe.