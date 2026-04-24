Selon les dernières informations, le Chicago Fire aurait abandonné sa piste menant à l’attaquant polonais Robert Lewandowski, après avoir envisagé son recrutement lors du mercato hivernal

Selon les informations de The Athletic, le Chicago Fire a multiplié les approches pour recruter Robert Lewandowski durant le mercato hivernal, dès qu’il est devenu évident que l’attaquant polonais ne prolongerait pas son contrat en Catalogne. Malgré des négociations avancées, aucun accord n’a été trouvé et le transfert n’a pas abouti.

L’avant-centre polonais a lui-même reconnu que son avenir restait incertain.

« Je dois le sentir. Pour l’instant, je ne peux rien vous dire (sur ce que je vais décider), car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n’est pas pour tout de suite », a-t-il déclaré le mois dernier.