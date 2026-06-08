Selon les dernières informations, le BVB aurait déposé une première offre pouvant atteindre 17 millions d'euros pour un transfert surprise

Arrivé à Wolverhampton en provenance du FC Nantes à l’été 2024 pour cinq millions d’euros, Meupiyou n’a pas réussi à s’imposer chez les professionnels. Il a uniquement évolué avec l’équipe U21, bien qu’il figurât dans le groupe pro en début de saison.

Après une seule saison, les « Wolves » l’ont cédé à Alverca, où il s’est pleinement épanoui lors de l’exercice écoulé, disputant 32 matchs officiels. Au terme du championnat, Alverca a conclu la saison à la onzième place de la première division portugaise. Meupiyou s’apprête désormais à franchir une nouvelle étape importante de sa carrière.

Si les Wolves détiennent bien une clause de rachat, lejournal Record affirme qu’après leur relégation en Championship, ils privilégieraient les revenus de transfert, grâce à une participation de 50 % sur la revente négociée.

Le joueur est représenté par Jorge Mendes, un agent bien connu à Dortmund, qui pilote par ailleurs les discussions avec Karim Adeyemi au sujet de la prolongation de contrat de l’attaquant, toujours en cours. Outre le BVB, plusieurs autres clubs s’intéresseraient à ce joyau défensif.