Selon lejournal Record, le Borussia Dortmund aurait soumis une première offre de douze millions d’euros pour le défenseur Bastien Meupiyou, du FC Alverca, à laquelle s’ajouteraient des bonus pouvant atteindre cinq millions d’euros. Le club allemand suivrait déjà le jeune joueur de 20 ans depuis le mois de janvier.
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Selon les dernières informations, le BVB aurait déposé une première offre pouvant atteindre 17 millions d'euros pour un transfert surprise
Arrivé à Wolverhampton en provenance du FC Nantes à l’été 2024 pour cinq millions d’euros, Meupiyou n’a pas réussi à s’imposer chez les professionnels. Il a uniquement évolué avec l’équipe U21, bien qu’il figurât dans le groupe pro en début de saison.
Après une seule saison, les « Wolves » l’ont cédé à Alverca, où il s’est pleinement épanoui lors de l’exercice écoulé, disputant 32 matchs officiels. Au terme du championnat, Alverca a conclu la saison à la onzième place de la première division portugaise. Meupiyou s’apprête désormais à franchir une nouvelle étape importante de sa carrière.
Si les Wolves détiennent bien une clause de rachat, lejournal Record affirme qu’après leur relégation en Championship, ils privilégieraient les revenus de transfert, grâce à une participation de 50 % sur la revente négociée.
Le joueur est représenté par Jorge Mendes, un agent bien connu à Dortmund, qui pilote par ailleurs les discussions avec Karim Adeyemi au sujet de la prolongation de contrat de l’attaquant, toujours en cours. Outre le BVB, plusieurs autres clubs s’intéresseraient à ce joyau défensif.
- AFP
Le BVB et ses défenseurs centraux : la crainte de la « clause Schlotterbeck » ?
Le Borussia Dortmund a déjà sécurisé l’un des grands talents du mercato en recrutant Joane Gadou. Pour s’attacher les services du jeune joueur de 19 ans, le BVB a versé la coquette somme de 20 millions d’euros au RB Salzbourg. Si Gadou est pressenti pour intégrer directement le onze de départ, Meupiyou sera dans un premier temps considéré comme un espoir. La donne pourrait toutefois changer si Nico Schlotterbeck activait la clause de départ insérée lors de la prolongation de son contrat en avril et décidait de partir.
Liverpool, l’un des trois clubs concernés par cette clause, est en quête de renforts depuis le départ gratuit d’Ibrahima Konaté. Comme Schlotterbeck, Meupiyou est gaucher.
Le club a dû se renforcer en défense centrale après le départ de Niklas Süle et la grave blessure du capitaine Emre Can, d’autant que l’entraîneur Niko Kovac privilégie toujours un système à trois axiaux. La saison dernière, où les Schwarzgelben ont souvent manqué de solutions dans l’axe, a servi d’avertissement aux responsables.
Le départ précipité du défenseur prêté Aaron Anselmino l’hiver dernier avait accentué la pénurie, tout en offrant l’occasion à Luca Reggiani de briller lors de ses neuf premières apparitions chez les professionnels.