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Selon les dernières informations, le Borussia Dortmund négocie pour recruter un attaquant du Real Madrid, mais le montant de 60 millions d’euros réclamé par les Merengue semble hors de portée pour le club allemand
Un transfert de rêve pour le BVB
Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a officiellement désigné Gonzalo Garcia comme le « transfert de rêve » du club pour le prochain mercato.
Selon Sport1, le BVB a intensifié ses démarches pour convaincre l’attaquant de 22 ans de quitter le Santiago Bernabéu, après plusieurs performances convaincantes en Liga.
Des pourparlers directs ont été engagés avec son entourage afin de lui présenter le projet sportif du club. Selon les observateurs, l’attaquant serait réceptif à l’idée de rejoindre le Signal Iduna Park, estimant que la Bundesliga constitue un cadre propice à sa progression, à l’image de nombreux autres produits de la cantera madrilène avant lui.
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L'évaluation du Real Madrid à 60 millions d'euros constitue un obstacle majeur
Malgré un intérêt réciproque entre le joueur et le club, les négociations sont au point mort en raison des exigences financières élevées du Real Madrid.
Les Madrilènes réclament 60 millions d’euros pour l’attaquant, sous contrat à Madrid jusqu’en 2030, une somme que Dortmund estime excessive au vu de ses finances actuelles.
Bien que l’attaquant soit considéré comme un grand espoir, le BVB refuse pour l’instant de battre son record de transfert pour un joueur encore en phase d’adaptation au plus haut niveau. Le club cherche donc des solutions créatives pour combler cet écart, car il ne peut pas justifier une telle dépense sans céder au préalable plusieurs éléments clés de son effectif.
Plusieurs modèles de transfert sont actuellement à l’étude.
Pour faciliter la conclusion d’un accord, le Real Madrid aurait proposé trois modèles de transfert. Le premier prend la forme d’un prêt d’une saison : le joueur gagne en expérience tandis que le club madrilène conserve l’intégralité de ses droits. Cette solution apporte immédiatement du niveau à Dortmund, sans la charge financière à long terme d’un transfert définitif.
La deuxième option porte sur un transfert définitif avec un coût initial d’environ 20 millions d’euros. Madrid souhaiterait alors s’assurer une clause de rachat fixée à environ 35 millions d’euros, ainsi qu’une participation de 50 % sur la plus-value en cas de revente ultérieure.
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Un renfort polyvalent pour l’attaque du BVB
Garcia a confirmé son utilité cette saison, prenant part à 38 matchs officiels avec le Real Madrid. En 1 397 minutes sur la pelouse, il a marqué sept buts et délivré trois passes décisives, souvent en entrant en jeu comme remplaçant ou dans le cadre d’une rotation tactique à divers postes offensifs.
Capitaine de l’équipe d’Espagne U21, il est très apprécié pour sa polyvalence tactique : il peut évoluer en tant qu’avant-centre classique, deuxième attaquant ou ailier droit. Des atouts qui correspondent exactement aux attentes du Borussia Dortmund, désireux de renforcer la concurrence autour de Serhou Guirassy et d’améliorer son rendement offensif toutes compétitions confondues.