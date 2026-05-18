Selon les dernières informations, le Borussia Dortmund négocie pour recruter un attaquant du Real Madrid, mais le montant de 60 millions d’euros réclamé par les Merengue semble hors de portée pour le club allemand

Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a officiellement désigné Gonzalo Garcia comme le « transfert de rêve » du club pour le prochain mercato.

Selon Sport1, le BVB a intensifié ses démarches pour convaincre l’attaquant de 22 ans de quitter le Santiago Bernabéu, après plusieurs performances convaincantes en Liga.

Des pourparlers directs ont été engagés avec son entourage afin de lui présenter le projet sportif du club. Selon les observateurs, l’attaquant serait réceptif à l’idée de rejoindre le Signal Iduna Park, estimant que la Bundesliga constitue un cadre propice à sa progression, à l’image de nombreux autres produits de la cantera madrilène avant lui.