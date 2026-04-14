Selon les dernières informations, le Bayern Munich envisagerait un transfert surprise d’une nouvelle star de la Premier League afin d’épauler éventuellement Harry Kane

Plusieurs cadors de la Bundesliga surveillent de près Brobbey en vue d’un éventuel recrutement estival. L’attaquant de 24 ans, l’une des nombreuses recrues inspirées de Sunderland, s’est imposé comme une révélation lors de sa première saison en Premier League. Selon The Independent, le Bayern voit dans l’ancien Ajacide un profil capable de renforcer son secteur offensif, déjà mené par Kane.

Si l’attaquant néerlandais n’a inscrit que six buts en 25 matchs de Premier League cette saison, c’est son impact global qui retient l’attention des grands clubs européens : des déplacements intelligents, une présence physique moderne et une polyvalence capable d’enrichir l’attaque bavaroise.