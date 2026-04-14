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Selon les dernières informations, le Bayern Munich envisagerait un transfert surprise d’une nouvelle star de la Premier League afin d’épauler éventuellement Harry Kane
Le Bayern suit de près l'ascension fulgurante de Brobbey
Plusieurs cadors de la Bundesliga surveillent de près Brobbey en vue d’un éventuel recrutement estival. L’attaquant de 24 ans, l’une des nombreuses recrues inspirées de Sunderland, s’est imposé comme une révélation lors de sa première saison en Premier League. Selon The Independent, le Bayern voit dans l’ancien Ajacide un profil capable de renforcer son secteur offensif, déjà mené par Kane.
Si l’attaquant néerlandais n’a inscrit que six buts en 25 matchs de Premier League cette saison, c’est son impact global qui retient l’attention des grands clubs européens : des déplacements intelligents, une présence physique moderne et une polyvalence capable d’enrichir l’attaque bavaroise.
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L'analyse avancée, clé du succès de Sunderland
Recruté l’été dernier en provenance de l’Ajax pour un montant de 20 millions d’euros, pouvant atteindre 25 millions, l’attaquant avait auparavant attiré l’attention d’Arsenal. Son arrivée à Sunderland n’était pas fortuite : il a été ciblé grâce au modèle de recrutement data-driven du club, désormais l’un des plus aboutis de la Premier League.
Les Black Cats entendent s’appuyer sur cette approche data-driven pour grimper régulièrement au classement, à l’image de Brighton. Toutefois, l’efficacité de leur cellule de recrutement les oblige désormais à relever un nouveau défi : conserver leurs pépites. L’impact immédiat de Brobbey en Premier League pourrait plus que doubler la valeur de son transfert, ce qui n’a pas dissuadé le Bayern de s’intéresser de près à sa situation.
Une renommée internationale et une valeur en hausse
La cote de Brobbey ne cesse de grimper, bien au-delà du football national. L'international néerlandais devrait logiquement figurer dans la sélection des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026, après avoir déjà participé à l'Euro 2024. Cette exposition internationale devrait encore faire flamber sa valeur marchande avant l'ouverture du mercato estival. Le Bayern suit toujours le dossier avec attention alors que se profile sa campagne de recrutement estivale.
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Et maintenant ?
Avant de se lancer officiellement sur le marché des transferts, le Bayern se concentre sur la fin de saison. Le club occupe la tête de la Bundesliga, avec 12 points d’avance sur le Borussia Dortmund, deuxième. De plus, les « Die Roten » peuvent encore se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions après leur victoire 2-1 contre le Real Madrid lors du match aller des quarts de finale.
De son côté, Brobbey tentera de propulser Sunderland vers une place européenne : le club occupe actuellement la dixième place de la Premier League, à seulement un point de Brentford, septième.