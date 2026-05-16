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Selon les dernières informations, le Bayern Munich aurait déjà effectué des démarches pour s’enquérir de la situation de Josko Gvardiol, tandis qu’une ancienne gloire du club presse le champion d’Allemagne en titre de recruter le défenseur de Manchester City
Matthaus sous-entend que le Bayern s’intéresserait à lui
Selon la légende du football allemand Lothar Matthäus, le Bayern s’intéresserait de très près à Gvardiol. L’analyste de 65 ans affirme que le club bavarois préparerait déjà le terrain en vue d’un éventuel transfert, afin de rapatrier le défenseur en Bundesliga après son passage réussi à RB Leipzig.
« J’ai un joueur en tête et j’ai entendu dire que des demandes de renseignements avaient déjà été faites », a déclaré Matthäus à Sky. « Un ancien joueur de Bundesliga originaire de Leipzig, qui évolue actuellement à Manchester City, arrière gauche, peut également jouer au centre. Il s’appelle Gvardiol. »
Ces propos concordent avec les informations de TEAMtalk, selon lesquelles le Bayern aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur de 24 ans pour s’assurer de sa volonté de changer de club.
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Situation à l’Etihad Stadium
Depuis son arrivée en Angleterre en 2023 pour 90 millions d’euros, Gvardiol s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola. Néanmoins, sa saison a été perturbée par une fracture du tibia subie en janvier, qui l’a contraint à manquer plusieurs rencontres et à ne prendre part qu’à 17 matchs de Premier League jusqu’ici. Malgré ce contretemps, sa réputation de défenseur parmi les meilleurs d’Europe reste intacte.
City souhaite toutefois sécuriser l’avenir à long terme du Croate et négocie actuellement une prolongation de contrat, alors que son engagement actuel court jusqu’en 2028. À l’Etihad, on assure que le joueur reste épanoui à Manchester ; néanmoins, l’attrait d’un rôle de premier plan à l’Allianz Arena pourrait se révéler difficile à refuser.
Les incertitudes défensives du Bayern
L’intérêt pour Gvardiol intervient en pleine période de transition défensive pour le Bayern. Si Jonathan Tah et Dayot Upamecano forment actuellement la paire de centraux privilégiée sous les ordres de Vincent Kompany, l’avenir de plusieurs autres arrières demeure incertain. Alphonso Davies et Hiroki Ito ont tous deux été freinés par des blessures ; les doutes sur la condition physique de la star canadienne ont même temporairement compromis sa participation à la Coupe du monde.
Kim Min-jae, parfois relégué sur le banc, est également annoncé partant. Dans ce contexte, la polyvalence de Gvardiol, capable d’occuper aussi bien le poste d’arrière gauche que celui de défenseur central, en fait une cible de choix pour le géant allemand.
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Le Real Madrid se lance dans la course alors que l'équipe fait peau neuve
Outre le Bayern, le Real Madrid s’est également positionné comme un prétendant potentiel. Après une saison sans titre, les « Blancos » se prépareraient à un remaniement majeur de leur effectif, ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur leur défense centrale. Des questions cruciales restent en suspens, notamment concernant l’avenir d’Antonio Rüdiger, dont le contrat arrive à échéance cet été.