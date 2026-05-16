Selon les dernières informations, le Bayern Munich aurait déjà effectué des démarches pour s’enquérir de la situation de Josko Gvardiol, tandis qu’une ancienne gloire du club presse le champion d’Allemagne en titre de recruter le défenseur de Manchester City

Selon la légende du football allemand Lothar Matthäus, le Bayern s’intéresserait de très près à Gvardiol. L’analyste de 65 ans affirme que le club bavarois préparerait déjà le terrain en vue d’un éventuel transfert, afin de rapatrier le défenseur en Bundesliga après son passage réussi à RB Leipzig.

« J’ai un joueur en tête et j’ai entendu dire que des demandes de renseignements avaient déjà été faites », a déclaré Matthäus à Sky. « Un ancien joueur de Bundesliga originaire de Leipzig, qui évolue actuellement à Manchester City, arrière gauche, peut également jouer au centre. Il s’appelle Gvardiol. »

Ces propos concordent avec les informations de TEAMtalk, selon lesquelles le Bayern aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur de 24 ans pour s’assurer de sa volonté de changer de club.