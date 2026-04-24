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Selon les dernières informations, Lamine Yamal serait considéré comme responsable de la blessure qui a prématurément conclu sa saison à Barcelone, après une fanfaronnade impliquant un jet privé et McDonald’s
Les ischio-jambiers de la jeune star cèdent
Lamine Yamal a conclu la rencontre sur une note d’inquiétude, malgré la victoire 1-0 du FC Barcelone face au Celta Vigo au Camp Nou. Après avoir transformé un penalty à la 40^e minute pour sceller le succès catalan, le jeune attaquant a immédiatement saisie l’arrière de sa cuisse gauche et appelé les soigneurs. L’attaquant de 18 ans, auteur de 16 buts et 11 passes décisives en Liga cette saison, a dû quitter la pelouse en boitant, remplacé par Roony Bardghji.
La blessure déclenche une vague de critiques acerbes
Alors que le monde du football s’inquiétait pour sa santé, Juan Furlanich, journaliste chez DSports, a surpris en mettant en cause le professionnalisme du joueur. Il a établi un lien entre cette blessure et une photo récente où l’on voit Yamal savourer un repas de McDonald’s à bord d’un jet privé.
Remettant en question les choix de vie et les routines de récupération du joueur, il a déclaré à Futbol Total : « C'est incroyable que Lamine Yamal se soit blessé aujourd'hui en tirant un penalty. Et oublions l'ironie ou l'humour : c'est tout à fait réel, il s'est blessé en tirant un penalty.
Un footballeur qui, il y a moins de 48 heures, mangeait en plaisantant du fast-food alors qu’il arrivait aux petites heures du matin à bord d’un jet privé, 48 heures avant un match. Je crois que tout cela n’est pas une coïncidence, que ce n’est pas quelque chose qui finit par être fortuit et qui finit par être le fruit d’un malheur ou d’une malchance.
« Cette blessure est sans doute liée au manque de condition physique, au repos insuffisant, à un mode de vie peu rigoureux et aux risques qui en découlent. La photo n’a pas été volée : c’est lui-même qui s’est vanté de tout cela. »
Le point du Barça sur la blessure de Yamal
Le FC Barcelone a officiellement confirmé que l’attaquant ne prendra pas part au reste de la saison nationale en cours, après des examens médicaux approfondis. Le club a annoncé que le jeune joueur souffre d’une importante déchirure musculaire, nécessitant un programme de rééducation spécialisé afin de lui permettre de représenter l’Espagne cet été.
Dans un communiqué publié sur son site officiel et ses réseaux sociaux, le club a précisé : « Les examens ont confirmé que le joueur de l’équipe première Lamine Yamal souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche (muscle biceps fémoral). Il suivra un traitement conservateur et manquera le reste de la saison, mais il devrait être prêt pour la Coupe du monde. »
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Les rêves de Coupe du monde sont en suspens.
Cette blessure intervient au pire moment pour le club et la sélection, alors que la Coupe du monde doit commencer dans moins de 50 jours. Leader de Liga avec neuf points d’avance, le Barça affrontera le Real Madrid sans Yamal lors du Clásico du mois prochain, une absence qui augmentera la pression sur le groupe de Hansi Flick. Le staff médical va désormais se concentrer exclusivement sur un plan de traitement conservateur afin de s'assurer que le héros espagnol de l'Euro 2024 soit disponible pour le match d'ouverture du tournoi.