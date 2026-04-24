Selon les dernières informations, Lamine Yamal serait considéré comme responsable de la blessure qui a prématurément conclu sa saison à Barcelone, après une fanfaronnade impliquant un jet privé et McDonald’s

Alors que le monde du football s’inquiétait pour sa santé, Juan Furlanich, journaliste chez DSports, a surpris en mettant en cause le professionnalisme du joueur. Il a établi un lien entre cette blessure et une photo récente où l’on voit Yamal savourer un repas de McDonald’s à bord d’un jet privé.

Remettant en question les choix de vie et les routines de récupération du joueur, il a déclaré à Futbol Total : « C'est incroyable que Lamine Yamal se soit blessé aujourd'hui en tirant un penalty. Et oublions l'ironie ou l'humour : c'est tout à fait réel, il s'est blessé en tirant un penalty.

Un footballeur qui, il y a moins de 48 heures, mangeait en plaisantant du fast-food alors qu’il arrivait aux petites heures du matin à bord d’un jet privé, 48 heures avant un match. Je crois que tout cela n’est pas une coïncidence, que ce n’est pas quelque chose qui finit par être fortuit et qui finit par être le fruit d’un malheur ou d’une malchance.

« Cette blessure est sans doute liée au manque de condition physique, au repos insuffisant, à un mode de vie peu rigoureux et aux risques qui en découlent. La photo n’a pas été volée : c’est lui-même qui s’est vanté de tout cela. »



