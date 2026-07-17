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Selon les dernières informations, la short-list pour succéder à Don Garber au poste de commissaire de la MLS compterait désormais trois candidats
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Selon Sportico, les trois candidats présenteront leur projet aux propriétaires de la MLS dans les prochaines semaines, alors que la ligue poursuit son processus de succession.
Le contrat de Garber court jusqu’à la fin de l’année 2027, ce qui ajoute une zone d’incertitude au processus de succession. Lorsqu’il a signé ce contrat en juillet 2024, celui-ci devait expirer pendant l’intersaison de la MLS. Cependant, la ligue ayant désormais modifié son calendrier, son contrat prendra fin au milieu de la saison 2027-2028, ce qui pourrait contraindre Garber à quitter ses fonctions plus tôt ou à rester en poste pendant quelques mois supplémentaires.
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« Processus en cours »
La MLS n'a pas confirmé l'identité des finalistes évoqués, tout en reconnaissant que le processus de recherche se poursuit.
« Le Conseil d'administration de la Major League Soccer s'est engagé dans un processus complet de planification de la succession », a déclaré la ligue dans un communiqué. « Dans le cadre de cette démarche, plusieurs candidats hautement qualifiés ont été pris en considération. Le Comité de succession de la MLS travaille avec le commissaire et le Conseil d'administration sur ce processus en cours. »
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Le parcours des trois candidats
Chaque candidat possède un parcours distinct qui enrichirait le poste.
Berg appartient au groupe de propriétaires du LAFC depuis l’entrée du club en MLS en 2018 et a précédemment occupé pendant quatre ans le poste d’actionnaire majoritaire. Avant de se tourner vers le football, il a passé trente ans chez Apollo Global Management.
Marathe a passé 25 ans chez les 49ers de San Francisco et dirige aujourd’hui leurs intérêts commerciaux via 49ers Enterprises. Il préside également Leeds United depuis que le groupe a racheté le club de Premier League en 2025.
Nathanson a passé deux décennies dans le secteur de la télévision, principalement chez Fox Sports, avant d’occuper divers postes au sein de plusieurs organisations sportives. Il est investisseur dans les Seattle Kraken et l’Angel City FC et a rejoint le groupe de propriétaires des Seattle Sounders en 2019.
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Et maintenant ?
La MLS a constitué son comité de succession fin 2022, placé sous la direction de Bennett Rosenthal, copropriétaire du LAFC, et de Jimmy Haslam, propriétaire du Columbus Crew. La ligue a d’abord mandaté The Miles Group comme conseiller avant de confier la recherche à Korn Ferry.
Garber a toujours affirmé qu’il comptait mener son contrat actuel à son terme et accompagner la transition. Cependant, la décision de la MLS d’adopter un calendrier s’étendant de l’été au printemps signifie que son contrat devrait désormais expirer au milieu de la saison 2027-2028, ce qui pourrait obliger la ligue à ajuster la date exacte de son départ.
Son successeur prendra les commandes d’une ligue passée de 20 à 30 clubs sous son égide et qui s’apprête à vivre un nouveau tournant stratégique, notamment la renégociation de ses droits médias.
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