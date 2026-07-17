Selon les dernières informations, la short-list pour succéder à Don Garber au poste de commissaire de la MLS compterait désormais trois candidats

Selon Sportico, les trois candidats présenteront leur projet aux propriétaires de la MLS dans les prochaines semaines, alors que la ligue poursuit son processus de succession.

Le contrat de Garber court jusqu’à la fin de l’année 2027, ce qui ajoute une zone d’incertitude au processus de succession. Lorsqu’il a signé ce contrat en juillet 2024, celui-ci devait expirer pendant l’intersaison de la MLS. Cependant, la ligue ayant désormais modifié son calendrier, son contrat prendra fin au milieu de la saison 2027-2028, ce qui pourrait contraindre Garber à quitter ses fonctions plus tôt ou à rester en poste pendant quelques mois supplémentaires.