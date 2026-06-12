En attendant le dénouement de l’« affaire » Tony D’Amico avec l’Atalanta (un communiqué est attendu dans les prochaines heures, ndlr), la Roma s’active déjà pour constituer un effectif solide, prêt à retrouver la Ligue des champions sept ans après sa dernière participation. Les dirigeants américains ont un plan ambitieux, calqué sur les principes de Gian Piero Gasperini : l’entraîneur de Grugliasco a déjà transmis sa liste de courses. En tête de celle-ci, un nom attire particulièrement l’attention : celui de Christian Pulisic, actuellement au Milan AC.
Traduit par
Selon les dernières informations, la Roma envisagerait sérieusement de recruter l’attaquant américain Christian Pulisic. L’entraîneur Gian Piero Gasperini serait fortement intéressé par le joueur, dont le contrat avec le Milan AC n’a pas encore été prolongé
INTÉRÊT CONCRÈT
Selon Radio Manà Manà, désormais largement confirmée, l’AS Rome s’intéresserait de près à Christian Pulisic. C’est Gasperini lui-même qui a exprimé cette demande, tant il admire l’attaquant américain du Milan AC. Pour l’instant, ce dossier en phase initiale n’a pas encore permis d’entrer en contact avec le club rossonero, toujours en attente d’une direction sportive stable. L’intérêt est réel et concret : une piste à surveiller de près dans les prochaines semaines.
Entre les champions et le renouvellement
La Roma souhaite recruter Pulisic et lui promet un rôle clé dans l’équipe qui disputera la prochaine Ligue des champions. Le club giallorosso sait que l’ancien Bleu de Chelsea doute encore de son avenir à Milan, puisqu’il n’a pas encore validé la prolongation de contrat jusqu’en 2030 proposée par Cardinale.
Le contrat de l’Américain inclut toutefois une clause permettant au club lombard de le prolonger automatiquement d’une saison, jusqu’en 2028. Ce levier explique la relative sérénité de Gerry Cardinale et de ses collaborateurs, à condition que la Roma et la Ligue des champions ne bouleversent pas les plans milanais.