En attendant le dénouement de l’« affaire » Tony D’Amico avec l’Atalanta (un communiqué est attendu dans les prochaines heures, ndlr), la Roma s’active déjà pour bâtir une équipe solide, prête à retrouver la Ligue des champions sept ans après sa dernière participation. Les propriétaires américains, les Friedkin, portent un projet ambitieux, calqué sur les principes de Gian Piero Gasperini : l’entraîneur de Grugliasco a déjà fait part de ses desiderata sur le marché des transferts. En tête de liste, un nom attire particulièrement l’attention : celui de Christian Pulisic, actuellement au Milan AC.
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Selon les dernières informations, la Roma envisagerait sérieusement de recruter l’attaquant américain Christian Pulisic. L’entraîneur Gian Piero Gasperini serait fortement intéressé par le joueur, dont le contrat avec le Milan AC n’a pas encore été prolongé
INTÉRÊT CONCRET
Selon Radio Manà Manà, l’AS Rome s’intéresse de près à Christian Pulisic. L’entraîneur Gasperini, grand admirateur de l’attaquant américain du Milan AC, a directement sollicité ce transfert. Pour l’instant, ce dossier en phase initiale n’a pas encore permis d’ouvrir des négociations avec le club rossonero, toujours en attente d’une direction sportive stable. L’intérêt est réel et concret : une piste à surveiller de près dans les prochaines semaines.
Entre les champions et le renouvellement
La Roma souhaite recruter Pulisic et lui promet un rôle clé dans l’équipe qui disputera la prochaine Ligue des champions. Le club giallorosso sait que l’ancien Bleu de Chelsea doute encore de son avenir à Milan, puisqu’il n’a pas encore validé la prolongation de contrat jusqu’en 2030 proposée par Cardinale.
Le contrat de l’Américain inclut toutefois une option permettant au club rossonero de le prolonger d’une saison, jusqu’en 2028. Ce levier explique la relative sérénité de Cardinale et de son staff, à condition que la Roma et la C1 ne bouleversent pas les plans milanais.