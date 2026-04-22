Selon les dernières informations, la défenseure du FC Barcelone Ona Batlle serait sur le point de s’engager avec Arsenal. Dans le même temps, les internationales espagnoles Alexia Putellas et Mapi León attireraient l’attention des London City Lionesses

Le Barça aborde la saison 2025-2026 avec huit cadres de l’équipe première en fin de contrat, et les rumeurs autour de Batlle, notamment un transfert à Arsenal, vont bon train depuis janvier. C’est à cette époque que le média britannique The Athletic a révélé que les Gunners négociaient pour recruter la défenseuse sous forme de transfert gratuit, un retour en Angleterre trois ans seulement après son départ de Manchester United pour le club de son enfance.

Le Barça souhaitait prolonger l’arrière latérale, joueuse clé de 26 ans, considérée comme l’une des meilleures à son poste. Malgré ces efforts, ESPN affirme désormais que l’internationale espagnole est « sur le point » de rejoindre Arsenal, les Gunners ayant réalisé des « progrès significatifs » pour finaliser l’accord. Selon ce même article, le Barça se serait « déjà résigné à chercher des alternatives » pour remplacer la joueuse lors du mercato estival.

Pour Arsenal, ce serait un nouveau coup de maître, un an seulement après l’arrivée de Mariona Caldentey, également en provenance du club catalan. La milieu de terrain créative a brillé lorsque les Gunners ont surpris en remportant la Ligue des champions la saison dernière, conclue par une victoire en finale contre le Barça. Batlle pourrait ainsi retrouver son ancienne coéquipière à Londres, tandis que Katie McCabe, elle-même en fin de contrat, devrait quitter les Gunners cet été.