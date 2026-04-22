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Selon les dernières informations, la défenseure du FC Barcelone Ona Batlle serait sur le point de s’engager avec Arsenal. Dans le même temps, les internationales espagnoles Alexia Putellas et Mapi León attireraient l’attention des London City Lionesses
Coup dur pour le Barça : Batlle s’apprête à rejoindre Arsenal.
Le Barça aborde la saison 2025-2026 avec huit cadres de l’équipe première en fin de contrat, et les rumeurs autour de Batlle, notamment un transfert à Arsenal, vont bon train depuis janvier. C’est à cette époque que le média britannique The Athletic a révélé que les Gunners négociaient pour recruter la défenseuse sous forme de transfert gratuit, un retour en Angleterre trois ans seulement après son départ de Manchester United pour le club de son enfance.
Le Barça souhaitait prolonger l’arrière latérale, joueuse clé de 26 ans, considérée comme l’une des meilleures à son poste. Malgré ces efforts, ESPN affirme désormais que l’internationale espagnole est « sur le point » de rejoindre Arsenal, les Gunners ayant réalisé des « progrès significatifs » pour finaliser l’accord. Selon ce même article, le Barça se serait « déjà résigné à chercher des alternatives » pour remplacer la joueuse lors du mercato estival.
Pour Arsenal, ce serait un nouveau coup de maître, un an seulement après l’arrivée de Mariona Caldentey, également en provenance du club catalan. La milieu de terrain créative a brillé lorsque les Gunners ont surpris en remportant la Ligue des champions la saison dernière, conclue par une victoire en finale contre le Barça. Batlle pourrait ainsi retrouver son ancienne coéquipière à Londres, tandis que Katie McCabe, elle-même en fin de contrat, devrait quitter les Gunners cet été.
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D’autres départs à prévoir ? Putellas et León suscitent l’intérêt de la WSL.
Batlle ne devrait pas être la seule départ que la défense du Barça devra gérer cet été. Selon Mundo Deportivo, la défenseure centrale de renom Leon, en fin de contrat, pourrait rejoindre les London City Lionesses. Si le Barça lui a bien proposé une prolongation, l’offre anglaise s’avère « plus attractive en termes de salaire et de durée de contrat », ce qui n’étonne guère au vu des contraintes financières du triple vainqueur de la Ligue des champions féminine.
Le club londonien nourrit aussi des ambitions XXL concernant Putellas. Double lauréate du Ballon d’Or, la milieu de terrain avait déjà été courtisée l’été dernier par le PSG, mais elle avait préféré rester au club de son cœur. Selon Mundo Deportivo, les Anglais se montrent de plus en plus confiants pour Leon, tandis que le dossier Putellas reste plus incertain.
Si le contrat de la milieu de terrain expire aussi cet été, le club londonien – propriété de la milliardaire Michele Kang, également à la tête de l’OL, huit fois champion d’Europe, et du Washington Spirit, poids lourd de la NWSL – surveille donc son dossier. Toutefois, Mundo Deportivo assure que Putellas veut avant tout « continuer à écrire l’histoire avec Barcelone ».
Le club vient d’officialiser une prolongation de contrat majeure : Graham Hansen s’est engagé pour une nouvelle durée.
Au terme d’une semaine dense en actualités pour le Barça, qui culminera avec le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, une information encourageante émerge concernant l’avenir d’une des cinq joueuses de l’équipe première dont le contrat expire cet été.
Après les prolongations de la gardienne Cata Coll et de l’attaquante Claudia Pina jusqu’en 2029, le média catalan eSport3 annonce que l’ailière Caroline Graham Hansen sera la prochaine à étendre son engagement. Selon le média catalan, l’internationale norvégienne aurait trouvé un accord avec le club jusqu’en 2028, lui permettant de conserver une pièce maîtresse de son effectif pour deux années supplémentaires. En grande forme cette saison, Graham Hansen totalise 26 buts et passes décisives toutes compétitions confondues.
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Une course au titre à quatre, des contrats arrivant à échéance et une fin de saison en apothéose pour le Barça
Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le Barça, tant sur le terrain qu'en dehors. Les Catalans peuvent décrocher leur septième titre de champion consécutif mercredi soir en battant l'Espanyol, avant d'affronter le Bayern samedi lors du match aller de leur demi-finale de Ligue des champions. La finale de la Copa de la Reina se profile également à l'horizon pour le club, où l'Atlético de Madrid sera son adversaire. Le quadruplé reste à portée de main.
En coulisses, le club doit trancher le cas des joueuses en fin de contrat. Si l’avenir de Graham Hansen semble réglé, Batlle devrait partir, tandis que les situations de Leon et Putellas restent en suspens. Même situation pour la jeune attaquante talentueuse Salma Paralluelo et la défenseure chevronnée Marta Torrejon, dont les contrats arrivent également à échéance.