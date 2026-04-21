Selon les dernières informations, KSI s’activerait pour recruter une figure emblématique de la Premier League afin de prendre les commandes de Dagenham & Redbridge et de succéder à Andy Carroll

L’actuel entraîneur par intérim, Carroll, a permis à l’équipe d’enchaîner des résultats honorables, mais il souhaite toujours prolonger sa carrière de joueur plutôt que de s’engager à temps plein sur le banc. L’attaquant chevronné concilie donc ses fonctions d’entraîneur avec ses responsabilités sur le terrain depuis le limogeage de Lee Bradbury.

S’exprimant récemment dans les colonnes du Sun, l’ancien international anglais a réaffirmé qu’il n’était pas encore prêt à raccrocher les crampons malgré son récent passage sur le banc : « Entraîneur n’a jamais été un rôle que je recherchais activement. Mais j’ai toujours su que, si l’occasion se présentait, je serais capable de saisir cette chance. Aujourd’hui, cela m’enthousiasme. Je suis satisfait de la manière dont les choses se déroulent, mais ce n’était pas prévu et la situation m’est tombée dessus.

Je suis toujours sous contrat en tant que joueur et c’est ce que je veux faire chaque jour. Si cela implique d’assumer en parallèle le poste d’entraîneur, tant pis. Mais devenir entraîneur à plein temps et ne plus pouvoir jouer, ce n’est pas quelque chose que je ferais pour l’instant. »