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Selon les dernières informations, KSI s’activerait pour recruter une figure emblématique de la Premier League afin de prendre les commandes de Dagenham & Redbridge et de succéder à Andy Carroll
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Nolan serait en pole position pour prendre les commandes de Dagenham.
Selon Pete O'Rourke de Football Insider, Dagenham & Redbridge envisagerait de recruter Nolan après son récent départ de Northampton Town, club de League One. Âgé de 43 ans, le technicien est sans club depuis le mois dernier, tandis que les Daggers pointent à la 13e place de la sixième division, après une période de turbulences administratives. Malgré la notoriété accrue apportée par l’arrivée de KSI à la tête du club, les performances sportives demeurent irrégulières alors que l’équipe se prépare pour son dernier match de la saison.
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Les ambitions sportives de Carroll
L’actuel entraîneur par intérim, Carroll, a permis à l’équipe d’enchaîner des résultats honorables, mais il souhaite toujours prolonger sa carrière de joueur plutôt que de s’engager à temps plein sur le banc. L’attaquant chevronné concilie donc ses fonctions d’entraîneur avec ses responsabilités sur le terrain depuis le limogeage de Lee Bradbury.
S’exprimant récemment dans les colonnes du Sun, l’ancien international anglais a réaffirmé qu’il n’était pas encore prêt à raccrocher les crampons malgré son récent passage sur le banc : « Entraîneur n’a jamais été un rôle que je recherchais activement. Mais j’ai toujours su que, si l’occasion se présentait, je serais capable de saisir cette chance. Aujourd’hui, cela m’enthousiasme. Je suis satisfait de la manière dont les choses se déroulent, mais ce n’était pas prévu et la situation m’est tombée dessus.
Je suis toujours sous contrat en tant que joueur et c’est ce que je veux faire chaque jour. Si cela implique d’assumer en parallèle le poste d’entraîneur, tant pis. Mais devenir entraîneur à plein temps et ne plus pouvoir jouer, ce n’est pas quelque chose que je ferais pour l’instant. »
La vision de KSI pour la Premier League
La possible nomination de Nolan constituerait un véritable statement d’intention pour un club actuellement en sixième division régionale. KSI n’a jamais caché son ambition de longue date de reproduire, sur le terrain, le succès qu’il a connu dans le jeu virtuel « Race to Division One ».
Exprimant ses ambitions pour le club de l’Est londonien et sa passion pour le projet, KSI a déclaré : « C’est surréaliste, mec, vraiment hors du commun. Cette idée m’enthousiasme énormément. Il y a des années, j’ai vu l’excitation, le bonheur, la joie. Je veux faire revivre tout ça, puis aller encore plus loin. Je veux que l’ambiance soit électrique, je veux que ça bouge, je veux que ce soit un événement à chaque fois que vous venez ici.
« Il est évident que jouer à un jeu vidéo et diriger un club de football sont deux choses très différentes, mais ma “Race to Division One” a été un vrai parcours semé d’embûches que j’ai fini par remporter. Avec ce club, je veux réaliser l’impossible.
Je veux mener Dagenham et Redbridge en Premier League. Cela prendra du temps, mais un objectif réaliste est d’abord de sortir de cette division pour atteindre la National League. Il faudra renforcer l’effectif, ajouter des joueurs capables de nous faire passer un cap et, surtout, construire une véritable communauté autour du club. »
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Un mercato estival décisif
Nolan doit décider s’il est prêt à descendre de trois divisions afin de redorer son blason après une fin de mandat difficile à Northampton. Les Daggers abordent un mercato estival crucial, où recrutements et restructurations seront essentiels pour satisfaire les exigences publiques du propriétaire, qui réclame une promotion rapide. Ils concluront la saison 2025-2026 samedi, sur la pelouse de Slough Town.