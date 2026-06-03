Selon le Corriere dello Sport, Donyell Malen aurait pour mission de convaincre l’attaquant de 30 ans de rejoindre l’AS Rome. Le quotidien sportif surnomme les deux hommes les « jumeaux » de Dortmund, rappelant qu’ils ont directement pris part à 135 buts (73 réalisations, 62 passes décisives) au cours de leurs trois ans et demi sous le maillot du BVB.
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Selon les dernières informations, Julian Brandt aurait déjà donné son accord à son « frère jumeau » au BVB et serait sur le point de rejoindre un grand club de la Ligue des champions
Brandt, natif de Brême, est présenté comme un « meneur de jeu né », capable d’impressionner par ses dribbles et son dynamisme hors du commun. Son contrat actuel en fin de course en fait, selon les observateurs, « l’option la plus intéressante du marché des transferts européen ». La Roma souhaite désormais « réunir à nouveau les deux frères ».
Dès mars, le club aurait sondé le terrain et obtenu des signaux encourageants. Malen aurait désormais pris les rênes des négociations et rappelé son frère quelques jours avant son départ avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, afin de s’assurer qu’il restait partant pour rejoindre la Ville éternelle. « La réponse ? Bien sûr que oui », indique le quotidien sportif transalpin.
Toutefois, le joueur serait également en pourparlers avec d’autres clubs : l’Atlético Madrid, notamment, aurait déjà manifesté un vif intérêt. Autre paramètre clé, son salaire : le joueur du BVB réclamerait un salaire annuel net de quatre millions d’euros (soit environ 8 millions bruts en Allemagne).
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Donyell Malen se présente comme le meilleur ambassadeur d’un éventuel transfert de Julian Brandt à la Roma.
C’est notamment Malen lui-même qui a démontré qu’un transfert à la Roma pouvait s’avérer extrêmement lucratif. L’attaquant néerlandais avait rejoint Aston Villa en janvier 2025 pour 25 millions d’euros, mais n’avait jamais convaincu.
Après seulement deux demi-saisons, il est prêté à la Roma lors de l’hiver 2026. Là, de manière inattendue, il explose au poste inhabituel d’avant-centre, devient le chouchou du public et propulse la Roma en Ligue des champions après huit ans d’absence, grâce à ses 14 buts en 18 matchs de Serie A.
Dès ses premiers mois, la presse transalpine s’emballe : « Tout le monde est fou de Malen », lance le Corriere dello Sport, tandis que la Gazzetta dello Sport assure : « Le facteur Malen, c’est l’attaquant qui manquait à la Roma ».
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Julian Brandt : l’ailier allemand ne devrait se prononcer sur son avenir, après son départ du BVB, qu’en août.
C’est donc son propre « jumeau » qui a fait la meilleure publicité pour un transfert à Rome. Néanmoins, Brandt prend son temps avant de se prononcer sur son avenir. « Je suis très méthodique à ce sujet. Dans certaines émissions du “Doppelpass”, on met deux euros dans la tirelire pour ça. Mais je procède pas à pas. Je peux t’assurer que ce ne sera pas traîné jusqu’en août », a-t-il expliqué sur Sky peu avant la fin de la saison.
Rester en Bundesliga n’est toutefois pas exclu. « En principe, je n’exclurais rien », a-t-il déclaré : « Mais il y a des options que je privilégie et d’autres qui m’attirent moins en ce moment. J’ai une ou deux idées en tête, mais chaque chose en son temps. » Par le passé, des rumeurs avaient évoqué un intérêt du SV Werder Brême.
Un retour au Bayer Leverkusen a aussi été évoqué après les avances du directeur général Fernando Carro, mais le directeur sportif Simon Rolfes a rapidement fermé la porte. Nous disposons déjà d’un excellent joueur à ce poste, Ibo Maza, qui va encore progresser dans les années à venir. C’est pourquoi Julian ne fait pas partie de nos plans », a-t-il tranché.
Rappelons que, depuis mars, l’intéressé a confirmé son départ du BVB le 30 juin, date d’expiration de son contrat après sept années passées en jaune et noir. Sous les couleurs de Dortmund, il a inscrit 57 buts et délivré 70 passes décisives en 307 matchs officiels. Au final, il n’a remporté qu’un seul grand titre avec les Noir et Jaune, la Coupe d’Allemagne 2021. En finale de Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid et lors de la dernière journée de Bundesliga 2022/23, Brandt a vu le couronnement ultime lui échapper avec le BVB.