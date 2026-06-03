C’est donc son propre « jumeau » qui a fait la meilleure publicité pour un transfert à Rome. Néanmoins, Brandt prend son temps avant de se prononcer sur son avenir. « Je suis très méthodique à ce sujet. Dans certaines émissions du “Doppelpass”, on met deux euros dans la tirelire pour ça. Mais je procède pas à pas. Je peux t’assurer que ce ne sera pas traîné jusqu’en août », a-t-il expliqué sur Sky peu avant la fin de la saison.

Rester en Bundesliga n’est toutefois pas exclu. « En principe, je n’exclurais rien », a-t-il déclaré : « Mais il y a des options que je privilégie et d’autres qui m’attirent moins en ce moment. J’ai une ou deux idées en tête, mais chaque chose en son temps. » Par le passé, des rumeurs avaient évoqué un intérêt du SV Werder Brême.

Un retour au Bayer Leverkusen a aussi été évoqué après les avances du directeur général Fernando Carro, mais le directeur sportif Simon Rolfes a rapidement fermé la porte. Nous disposons déjà d’un excellent joueur à ce poste, Ibo Maza, qui va encore progresser dans les années à venir. C’est pourquoi Julian ne fait pas partie de nos plans », a-t-il tranché.

Rappelons que, depuis mars, l’intéressé a confirmé son départ du BVB le 30 juin, date d’expiration de son contrat après sept années passées en jaune et noir. Sous les couleurs de Dortmund, il a inscrit 57 buts et délivré 70 passes décisives en 307 matchs officiels. Au final, il n’a remporté qu’un seul grand titre avec les Noir et Jaune, la Coupe d’Allemagne 2021. En finale de Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid et lors de la dernière journée de Bundesliga 2022/23, Brandt a vu le couronnement ultime lui échapper avec le BVB.