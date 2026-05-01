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Selon les dernières informations, Jürgen Klopp ne figurerait pas parmi les candidats envisagés pour prendre les commandes du Real Madrid. L’ancien entraîneur de Liverpool resterait en lice pour un autre poste
Madrid et Klopp suivent des trajectoires opposées
Klopp et le Real Madrid empruntent des voies distinctes, le club merengue étant à la recherche d’un nouvel entraîneur. Si l’Allemand demeure une référence mondiale, il ne postule pas pour le banc du Santiago Bernabéu. Selon AS, la direction étudie d’autres profils pour prendre les commandes de l’équipe première, ce qui met fin à la vague de rumeurs ayant agité la capitale au sujet d’un éventuel arrivée du technicien de 58 ans.
La nécessité de trouver un successeur à Álvaro Arbeloa – qui avait remplacé Xabi Alonso en janvier mais peine à obtenir des résultats – a déclenché une avalanche de noms dans la presse. Pourtant, selon les informations d’AS, beaucoup de ces candidats n’ont jamais été évoqués lors de réunions officielles. Dans certains cas, des intermédiaires auraient même utilisé le nom du club pour susciter l’intérêt d’autres formations envers leurs clients, tandis que le Real poursuit un processus de recrutement plus méthodique.
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Un intérêt de longue date, jamais concrétisé
Le lien entre le Real Madrid et Jürgen Klopp, évoqué depuis quatorze ans, s’est renforcé en 2012 lorsque le Borussia Dortmund de l’Allemand a ébloui la Ligue des champions. Depuis, son nom resurgit à chaque vacance sur le banc merengue, sans que les dirigeants passent à l’action pour autant.
L’histoire montre que les Merengue font preuve de patience dans leur quête d’un technicien, comme l’a prouvé le retour de Carlo Ancelotti en 2021. L’actuelle direction privilégie une approche tout aussi réfléchie, en cherchant un entraîneur répondant aux besoins tactiques immédiats du groupe. Klopp, qui savoure actuellement une pause loin des terrains, ne correspond pas au profil spécifique défini par le conseil d’administration comme prioritaire pour la saison 2026-2027.
Le « rêve allemand » demeure la priorité.
Selon ces mêmes informations, l’objectif professionnel ultime de Klopp serait de prendre les rênes de l’équipe nationale allemande. Bien qu’il nourrisse un profond respect pour Julian Nagelsmann – qui a prolongé son contrat avec la DFB jusqu’en 2028 –, Klopp est largement considéré comme le successeur naturel si le poste venait à se libérer après la Coupe du monde 2026. D’ici là, il reste pleinement dévoué à ses fonctions de directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull.
Depuis son départ de Liverpool en 2024, il a pourtant été courtisé par plusieurs clubs prestigieux, mais il a toujours affirmé avoir besoin d’une pause pour se préserver de l’« érosion » liée aux contraintes d’un poste de club. Il voit dans le banc de la sélection nationale un rythme plus adapté et l’opportunité de guider son pays sur la scène internationale.
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La décision finale est encore en attente.
Le Real Madrid devrait finaliser le choix de son nouvel entraîneur dans les prochaines semaines, alors que la Liga touche à son terme. Arbeloa restera en poste pour les dernières journées, avant l’officialisation du successeur durant la trêve estivale. Le club souhaite qu’un nouveau responsable soit en place avant le début de la Coupe du monde 2026 afin de faciliter la planification du mercato estival.
Parallèlement, Klopp restera à la tête du projet footballistique de Red Bull, supervisant notamment les progrès du RB Leipzig et de Salzbourg, et son congé sabbatique devrait se prolonger au moins jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.