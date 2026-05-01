Klopp et le Real Madrid empruntent des voies distinctes, le club merengue étant à la recherche d’un nouvel entraîneur. Si l’Allemand demeure une référence mondiale, il ne postule pas pour le banc du Santiago Bernabéu. Selon AS, la direction étudie d’autres profils pour prendre les commandes de l’équipe première, ce qui met fin à la vague de rumeurs ayant agité la capitale au sujet d’un éventuel arrivée du technicien de 58 ans.

La nécessité de trouver un successeur à Álvaro Arbeloa – qui avait remplacé Xabi Alonso en janvier mais peine à obtenir des résultats – a déclenché une avalanche de noms dans la presse. Pourtant, selon les informations d’AS, beaucoup de ces candidats n’ont jamais été évoqués lors de réunions officielles. Dans certains cas, des intermédiaires auraient même utilisé le nom du club pour susciter l’intérêt d’autres formations envers leurs clients, tandis que le Real poursuit un processus de recrutement plus méthodique.