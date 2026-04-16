Getty/GOAL
Traduit par
Selon les dernières informations, Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino, sélectionneur de l’équipe nationale des États-Unis, seraient en pole position sur la short-list du Real Madrid en cas de départ d’Álvaro Arbeloa
La pression s'intensifie sur Arbeloa
Après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi, l’ancien défenseur madrilène se retrouve sous le feu des projecteurs. Le club pointe à neuf points de son grand rival, le FC Barcelone, en Liga, et la perspective d’une saison sans titre a mis la direction en alerte.
Promu en janvier de l’équipe Castilla B pour succéder à Xabi Alonso, il peine à répondre aux exigences élevées de la capitale espagnole. Florentino Pérez envisagerait déjà un changement sur le banc pour redonner un nouvel élan au club.
- Getty/GOAL
Klopp pourrait-il céder à la tentation ?
Klopp est depuis longtemps considéré comme la recrue de rêve par les dirigeants madrilènes. Selon le Daily Mail, l’entraîneur allemand, qui occupe actuellement un poste de direction au sein du groupe Red Bull, possède le charisme et les qualités tactiques que Pérez admire. Sa capacité à gérer des vestiaires de haut niveau et ses succès historiques à Liverpool font de lui un candidat tout désigné pour mener Madrid vers une nouvelle ère.
Néanmoins, attirer Klopp s’annonce complexe : depuis son départ d’Anfield à l’issue de la saison 2023-2024, il a peu manifesté son envie de retrouver la pression constante d’un banc de touche. Malgré ses engagements actuels auprès de Red Bull, le prestige du Bernabéu figure parmi les rares destinations capables de convaincre le quinquagénaire de renouer avec l’entraînement.
Pochettino et Mbappé : une connexion décisive
Pochettino est l’autre nom qui figure en bonne place sur la liste des candidats. L’actuel sélectionneur de l’équipe nationale américaine, qui se prépare à diriger les États-Unis lors de la Coupe du monde cet été, est depuis longtemps l’un des favoris de Pérez. Le Real Madrid s’était déjà renseigné sur l’Argentin lors de ses passages à Tottenham Hotspur et au Paris Saint-Germain, et il jouit toujours d’une excellente réputation auprès des dirigeants du club.
Le Mail souligne, élément clé, que l’Argentin entretient une relation de travail solide avec Kylian Mbappé, forgée à Paris. Nommer un entraîneur en qui le champion du monde a confiance pourrait s’avérer stratégique pour libérer pleinement son potentiel. Son aptitude à révéler les talents d’élite et sa connaissance des grandes scènes font de lui une option particulièrement séduisante.
- Getty Images Sport
L'influence anglaise au Bernabéu
L’arrivée de Klopp ou de Pochettino aurait aussi un impact notable sur la colonie anglaise du vestiaire madrilène. Les deux techniciens ont joué un rôle clé dans l’épanouissement des plus grandes stars britanniques : Pochettino est crédité de l’explosion d’Harry Kane et de Dele Alli à Tottenham, tandis que Klopp a propulsé Trent Alexander-Arnold au rang de star mondiale à Liverpool.
Avec Alexander-Arnold et Jude Bellingham désormais installés comme des pièces maîtresses en Espagne, la familiarité tactique que pourraient apporter Klopp ou Pochettino s’avérerait décisive. Pour l’instant, Arbeloa occupe toujours le poste, mais avec deux des entraîneurs les plus prestigieux du moment en embuscade, la pression pour obtenir des résultats immédiats n’a jamais été aussi forte pour l’actuel occupant du banc.