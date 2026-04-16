Après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi, l’ancien défenseur madrilène se retrouve sous le feu des projecteurs. Le club pointe à neuf points de son grand rival, le FC Barcelone, en Liga, et la perspective d’une saison sans titre a mis la direction en alerte.

Promu en janvier de l’équipe Castilla B pour succéder à Xabi Alonso, il peine à répondre aux exigences élevées de la capitale espagnole. Florentino Pérez envisagerait déjà un changement sur le banc pour redonner un nouvel élan au club.