AFP
Traduit par
Selon les dernières informations, José Mourinho serait entré dans la « phase finale de négociations » pour revenir au poste d’entraîneur du Real Madrid, étant le « seul candidat » à la succession d’Álvaro Arbeloa
Mourinho se rapproche d’un retour au Bernabéu
Selon BBC Sport, José Mourinho serait en phase finale de négociations pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, treize ans après son premier passage au Bernabéu. Âgé de 63 ans, le technicien portugais est le grand favori et, à ce stade, le seul candidat avec lequel le club est en pourparlers. Ce revirement de situation marque un tournant spectaculaire pour le géant espagnol, qui cherche une figure expérimentée capable de le ramener au sommet du football national et européen. Le président Florentino Pérez, moteur de ces retrouvailles, aurait songé à cette option deux jours après le départ de Xabi Alonso.
- Getty Images
L'ère Arbeloa touche à sa fin à Madrid
Cette nomination imminente marquera la fin du mandat d’Arbeloa sur le banc. Mourinho remplacera l’actuel entraîneur, qui n’avait pris les rênes qu’en janvier, après le départ d’Alonso. Malgré son attachement historique au club, l’ancien joueur n’a pas réussi à convaincre la direction de sa capacité à porter le projet à long terme. En faisant de nouveau appel au technicien portugais, le Real Madrid choisit un vainqueur confirmé, familier de sa culture unique. Arbeloa quittera donc son poste après seulement quelques mois sous haute pression.
Dernier match avec Benfica avant son transfert en Liga
L’ancien entraîneur de Chelsea dirige le Benfica depuis son arrivée en septembre dernier, dans le cadre d’un contrat de deux ans. Hier encore, il a déclaré aux médias qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur son avenir, faisant preuve de professionnalisme envers son employeur actuel. Interrogé sur les spéculations croissantes avant son ultime sortie nationale, il a coupé court : « Il y a un match contre Estoril, et à partir de lundi, je pourrai répondre aux questions sur mon avenir et celui du Benfica. » La rencontre de samedi face à Estoril Praia clôturera la saison du club, ouvrant ainsi la voie à un éventuel départ.
- (C)Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour le « Special One » ?
Mourinho héritera d’un effectif qui a manqué tous les grands titres cette saison : championnat, Coupe et Ligue des champions. Il reste trois journées au Real Madrid pour conclure une campagne décevante : réception du Real Oviedo le 14 mai, déplacement à Séville le 17 mai, et dernière à domicile contre l’Athletic Club le 23 mai.