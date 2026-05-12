L’ancien entraîneur de Chelsea dirige le Benfica depuis son arrivée en septembre dernier, dans le cadre d’un contrat de deux ans. Hier encore, il a déclaré aux médias qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur son avenir, faisant preuve de professionnalisme envers son employeur actuel. Interrogé sur les spéculations croissantes avant son ultime sortie nationale, il a coupé court : « Il y a un match contre Estoril, et à partir de lundi, je pourrai répondre aux questions sur mon avenir et celui du Benfica. » La rencontre de samedi face à Estoril Praia clôturera la saison du club, ouvrant ainsi la voie à un éventuel départ.