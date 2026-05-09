Le Real Madrid a intensifié ses démarches pour recruter José Mourinho, après que des émissaires du club merengue ont rencontré l’entourage du technicien en début de semaine afin d’accélérer les discussions en vue de son retour. Le technicien portugais, qui avait mené le club au titre record de 2012, est devenu le candidat favori de Florentino Pérez pour piloter une reconstruction estivale jugée urgente. Le directeur général José Ángel Sánchez, moteur de cette nomination, cherche un vainqueur confirmé afin de stabiliser un projet dégradé après deux saisons sans trophée majeur.