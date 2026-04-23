Le feuilleton Sancho-Borussia Dortmund pourrait connaître un nouveau rebondissement. D’après Sky Sports, l’attaquant de 26 ans aurait manifesté son souhait de retrouver le mythique maillot jaune et noir lors du prochain mercato estival. Actuellement en fin de contrat à Manchester United, il est prêté à Aston Villa pour les derniers mois de la saison.

Les dirigeants du BvB, dont le directeur sportif Ole Book et le directeur général Lars Ricken, examinent actuellement la faisabilité de ce retour dans la Ruhr. Autre élément clé : l’entraîneur Niko Kovac a déjà donné son feu vert, convaincu du potentiel d’une réintégration du joueur, qui a connu ses meilleures années en Allemagne.