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Selon les dernières informations, Jadon Sancho se montrerait réceptif à l’idée d’un troisième passage au Borussia Dortmund. L’entraîneur Niko Kovac aurait d’ores et déjà donné son feu vert à une arrivée gratuite du joueur actuellement écarté de l’effectif de Manchester United
Un éventuel retour au BVB
Le feuilleton Sancho-Borussia Dortmund pourrait connaître un nouveau rebondissement. D’après Sky Sports, l’attaquant de 26 ans aurait manifesté son souhait de retrouver le mythique maillot jaune et noir lors du prochain mercato estival. Actuellement en fin de contrat à Manchester United, il est prêté à Aston Villa pour les derniers mois de la saison.
Les dirigeants du BvB, dont le directeur sportif Ole Book et le directeur général Lars Ricken, examinent actuellement la faisabilité de ce retour dans la Ruhr. Autre élément clé : l’entraîneur Niko Kovac a déjà donné son feu vert, convaincu du potentiel d’une réintégration du joueur, qui a connu ses meilleures années en Allemagne.
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Des discussions avancées suscitent un intérêt à l’échelle mondiale.
Malgré plusieurs offres émanant de clubs internationaux, Sancho semble résolu à retrouver un cadre familier. Le géant de la Bundesliga dispose désormais de tous les éléments pour statuer définitivement sur ce transfert.
Révélé à Dortmund entre 2017 et 2021, il avait rejoint Manchester United pour 73 millions de livres sterling lors d’un transfert très médiatisé. Après des difficultés à s’imposer en Premier League, il est revenu au BVB sous forme de prêt lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, contribuant à propulser le club en finale de la Ligue des champions.
Des difficultés loin du BVB
Malgré un talent indéniable, les statistiques récentes de Sancho suggèrent qu’il doit retrouver confiance. Prêté à Aston Villa, l’ailier n’a marqué qu’un but et délivré trois passes décisives en 33 matchs, des chiffres bien éloignés de ses performances à Dortmund, où il avait participé à 114 buts en 137 rencontres. Il avait déjà peiné à trouver la régularité lors de son précédent prêt à Chelsea, durant la saison 2024-2025.
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La balle est dans le camp de Dortmund.
Pour le Borussia Dortmund, la perspective d’attirer un joueur du calibre de Sancho en tant que joueur libre constitue une opportunité de marché majeure. Âgé de 26 ans, l’ailier se trouve, en théorie, au meilleur de sa forme, et la direction du club doit désormais évaluer si le faible risque financier d’un transfert gratuit compense son manque de rendement récent en Premier League.
Si le retour de l’attaquant se confirme, ce sera sa troisième aventure au club, ce qui consolidera encore le lien particulier qui l’unit aux supporters borussen. L’entraîneur Niko Kovac a déjà donné son feu vert ; il revient désormais à la direction de lever les dernières formalités administratives afin de renforcer l’effectif en vue de l’exercice 2026-2027.