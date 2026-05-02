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Selon les dernières informations, Inter Miami négocie toujours avec Casemiro alors que son contrat avec Manchester United touche à sa fin
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Casemiro en pourparlers
Le Brésilien est en pourparlers pour signer avec ce club historiquede la MLS, mais aucun accord n’est imminent. Casemiro a reçu plusieurs offres du monde entier, dont une de la Ligue professionnelle saoudienne, comme cela a été largement rapporté. Mais selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, un départ pour Miami semble aujourd’hui bien plus probable.
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Un dossier épineux
Tout transfert du Brésilien vers la MLS serait contraint par le plafond salarial de la ligue. L’Inter Miami compte déjà trois joueurs désignés et n’a donc pas les moyens d’investir lourdement dans un quatrième. Casemiro devrait donc accepter une baisse de salaire considérable pour s’engager avec le club floridien.
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Il balaie d’un revers les appels à rester à Manchester United.
Plusieurs membres de l’entourage de Manchester United souhaitaient que Casemiro prolonge son séjour à Old Trafford. Le milieu brésilien a retrouvé un second souffle sous la direction de Michael Carrick. Après sa prestation dominante face à Brentford lundi soir, les supporters lui ont réclamé de rester « encore une année ». Malgré ces appels, le joueur demeure déterminé à quitter le club.
- AFP
La MLS profitera-t-elle d'un effet post-Coupe du monde ?
Casemiro pourrait rejoindre la MLS après la Coupe du monde, comme plusieurs autres cadors du ballon rond. Antoine Griezmann, de l’Atlético de Madrid, a déjà trouvé un accord avec Orlando City. Par ailleurs, selon plusieurs sources, Robert Lewandowski et Mohamed Salah pourraient eux aussi s’engager avec des clubs américains, leurs contrats actuels avec Barcelone et Liverpool prenant fin.