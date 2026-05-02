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Selon les dernières informations, Inter Miami négocie toujours avec Casemiro alors que son contrat avec Manchester United touche à sa fin Carlos Henrique Casemiro Inter Miami CF Manchester United Mercato

Casemiro serait en pourparlers pour s’engager avec l’Inter Miami, champion MLS Cup, dès l’expiration de son contrat avec Manchester United cet été. Le milieu brésilien doit quitter les Red Devils en juin, et le club floridien est l’un des principaux prétendants à sa signature. Un accord le réunirait avec Lionel Messi, son vieux rival des terrains de la CONMEBOL.