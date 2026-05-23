Selon les dernières informations, Gio Reyna, qui évolue à Gladbach, serait retenu dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026, tandis que Diego Luna, du Real Salt Lake, en serait exclu

Les joueurs de l’équipe nationale américaine ont été informés vendredi de leur sélection pour la Coupe du monde, en attendant l’annonce officielle de la liste mardi à New York. Le groupe pourrait encore évoluer jusqu’au 1er juin, mais le sélectionneur Mauricio Pochettino a déjà retenu une première liste de 26 joueurs qui participeront à la Coupe du monde cet été, sauf blessure.

Selon The Athletic, Reyna figure parmi les 26 sélectionnés. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach a été retenu malgré seulement 509 minutes de jeu cette saison. Pochettino l’a toutefois qualifié de « joueur spécial », et sa créativité lui a suffi pour décrocher sa place.

Il devrait être accompagné de Berhalter, fils de l’ancien sélectionneur des États-Unis Gregg, ainsi que des vétérans de la Coupe du monde 2022 Aaronson et Turner. McKenzie, l’un des derniers joueurs écartés lors du précédent cycle, intègre également le groupe.