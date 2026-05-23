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Selon les dernières informations, Gio Reyna, qui évolue à Gladbach, serait retenu dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026, tandis que Diego Luna, du Real Salt Lake, en serait exclu
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Que s'est-il passé ?
Les joueurs de l’équipe nationale américaine ont été informés vendredi de leur sélection pour la Coupe du monde, en attendant l’annonce officielle de la liste mardi à New York. Le groupe pourrait encore évoluer jusqu’au 1er juin, mais le sélectionneur Mauricio Pochettino a déjà retenu une première liste de 26 joueurs qui participeront à la Coupe du monde cet été, sauf blessure.
Selon The Athletic, Reyna figure parmi les 26 sélectionnés. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach a été retenu malgré seulement 509 minutes de jeu cette saison. Pochettino l’a toutefois qualifié de « joueur spécial », et sa créativité lui a suffi pour décrocher sa place.
Il devrait être accompagné de Berhalter, fils de l’ancien sélectionneur des États-Unis Gregg, ainsi que des vétérans de la Coupe du monde 2022 Aaronson et Turner. McKenzie, l’un des derniers joueurs écartés lors du précédent cycle, intègre également le groupe.
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Luna et Gozo sont forfaits
L'absence annoncée de Luna surprend : la star du RSL, qui semblait s'être imposée comme l'une des révélations de l'équipe nationale américaine sous l'ère Pochettino, est écartée. Il a disputé 17 des 18 matchs en 2025, mais avait manqué le stage de mars en raison d'une blessure. Cette saison, il totalise quatre buts et trois passes décisives pour le RSL.
Ce n’est pas la première déception internationale pour Luna : le milieu de terrain avait déjà été écarté de l’équipe olympique américaine en 2024, alors que beaucoup l’attendaient à Paris cet été-là.
Même sort pour son coéquipier Gozo, jeune pépite de 19 ans : initialement inclus dans la pré-liste de l’équipe nationale, il doit finalement rester à Salt Lake, malgré un début de saison éclatant en MLS.
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Que pense Reyna du talent ?
Malgré des difficultés à s’imposer à Mönchengladbach, le potentiel et la technique de Reyna ont suffi à convaincre Pochettino. Âgé de 23 ans, l’Américain n’a disputé que 520 minutes en 19 matchs de championnat, pour un but marqué, mais il a brillé lors des longues périodes de jeu accordées en novembre avec l’équipe nationale américaine.
Pochettino avait certes insisté sur l’importance du temps de jeu avant d’intégrer Reyna, mais il avait aussi souligné le talent de l’Américain.
« C’est un joueur spécial, très talentueux », avait alors déclaré Pochettino. « Nous devons donc rester ouverts et lui donner sa chance, même s’il ne joue pas beaucoup, car il a souffert et été blessé. Aujourd’hui, il a retrouvé la forme, et être avec nous peut représenter un vrai boost de motivation. C’est important pour nous. »
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Quelle est la suite ?
La sélection officielle de l’équipe nationale américaine sera dévoilée mardi après-midi à New York. Les joueurs s’envoleront ensuite pour Atlanta afin d’entamer un stage de préparation à la Coupe du monde, avec des matchs amicaux contre le Sénégal à Charlotte et l’Allemagne à Chicago, avant d’ouvrir le tournoi face au Paraguay le 12 juin.