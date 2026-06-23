L’ancien défenseur a pris les rênes du Bernabéu en janvier, après le départ de Xabi Alonso, héritant d’une équipe déjà distancée de quatre points par Barcelone et finalement reléguée à huit unités à l’issue de la saison. Au cours de ces quatre mois mouvementés, il a connu une élimination surprise en Coupe du Roi face à Albacete, formation de deuxième division, puis un arrêt en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Néanmoins, l’expérience tactique acquise au plus haut niveau européen fait de lui un successeur crédible pour Silva, lequel a assuré la pérennité du club en première division.