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Selon les dernières informations, Fulham serait en train de « finaliser » la nomination d’Álvaro Arbeloa. L’ancien entraîneur du Real Madrid devrait ainsi succéder à Marco Silva
Les Cottagers sont à la recherche d’un nouvel entraîneur.
Le club londonien cherche un nouvel entraîneur principal depuis que Silva aquitté son posteaprès cinq ans, début juin, pour succéder à José Mourinho au Benfica. D’après The Athletic, les dirigeants de Fulham ont rencontré l’entraîneur espagnol le 10 juin, puis ont rapidement entamé des négociations avancées. Malgré la déclaration récente du vice-président Tony Khan évoquant deux candidats de premier plan toujours en lice, les dirigeants accélèrent désormais les démarches administratives pour s’assurer les services de leur cible numéro un.
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La vision à long terme d'Arbeloa séduit Fulham
Alors que la direction finalise les derniers détails du contrat, le département sportif s’est déjà accordé avec l’Espagnol sur la vision à long terme pour l’équipe première. Les discussions entre le club et Arbeloa ont porté sur plusieurs points, dont la composition de son staff technique et la planification de l’effectif de l’équipe première. Si cet accord pluriannuel se concrétise, cette nomination représentera le deuxième poste d’entraîneur principal de la carrière de ce technicien de 43 ans.
Son passage à Madrid lui a permis d'acquérir de l'expérience
L’ancien défenseur a pris les rênes du Bernabéu en janvier, après le départ de Xabi Alonso, héritant d’une équipe déjà distancée de quatre points par Barcelone et finalement reléguée à huit unités à l’issue de la saison. Au cours de ces quatre mois mouvementés, il a connu une élimination surprise en Coupe du Roi face à Albacete, formation de deuxième division, puis un arrêt en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Néanmoins, l’expérience tactique acquise au plus haut niveau européen fait de lui un successeur crédible pour Silva, lequel a assuré la pérennité du club en première division.
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La préparation d’avant-saison débute dès maintenant.
Le nouvel entraîneur espagnol va faire ses débuts dans le football anglais sur les chapeaux de roue, avec pour objectif de faire mieux que les deux dernières saisons, conclues à la 11e place. Si le transfert se concrétise, Arbeloa retrouvera son ancien coéquipier madrilène Alonso lors de la première journée de Premier League, le 24 août, pour un derby londonien contre Chelsea qui s’annonce intense. Ce test tactique prometteur marquera la troisième expérience professionnelle en Angleterre de l’ex-défenseur de Liverpool et de West Ham.