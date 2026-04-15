Quel que soit l’entraîneur qui prendra les commandes de Bournemouth, la tâche s’annonce exigeante. Depuis son arrivée en 2023, Iraola a solidement ancré les Cherries en Premier League, éloignant le club de la zone de relégation. La saison dernière, sous sa conduite, les Cherries ont même brièvement caressé l’idée d’une qualification européenne, concluant finalement à la neuvième place. Cette année, l’Europa League reste à portée de main : à six journées du terme, seulement trois points séparent le club de la sixième place, dans un milieu de tableau extrêmement compact.

Mardi, le club a officialisé le départ programmé d’Iraola, dont le contrat expire en juin. « C’est le bon moment pour moi de partir », a expliqué l’Espagnol de 43 ans, annoncé sur le banc de l’Athletic Bilbao, où il a longtemps évolué comme joueur.

Lors de l’un de ses derniers matchs à la tête des Cherries, l’Espagnol a d’ailleurs réalisé un coup de maître samedi dernier : grâce à des buts de Junior Kroupi et d’Alex Scott, Bournemouth s’est imposé 2-1 sur la pelouse du leader, Arsenal, contraignant ainsi les Gunners à rester sous la menace d’une perte du titre.