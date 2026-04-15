Selon Sky Sport, Rose figurerait parmi les candidats les plus sérieux pour prendre la succession d’Andoni Iraola sur le banc du onzième de la Premier League dès cet été.
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Selon les dernières informations, Frank Lampard figurerait parmi les candidats à la succession sur le banc d’Arsenal. Marco Rose pourrait-il, lui aussi, prendre les commandes de l’équipe londonienne ?
Des discussions concrètes auraient déjà eu lieu entre Rose et les dirigeants de Bournemouth. Âgé de 49 ans, il est libre de tout contrat depuis son départ du RB Leipzig fin mars 2025.
Selon plusieurs sources, la légende anglaise du milieu de terrain Frank Lampard, 47 ans, serait également en lice pour le banc des Cherries. Actuellement en passe de propulser Coventry City en Premier League, il n’aurait plus qu’une simple formalité à accomplir pour valider cette promotion.
Outre Lampard et Rose, Bournemouth envisagerait également Kieran McKenna (Ipswich Town) et Inigo Pérez (Rayo Vallecano).
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Marco Rose hériterait d’un challenge de taille à Bournemouth
Quel que soit l’entraîneur qui prendra les commandes de Bournemouth, la tâche s’annonce exigeante. Depuis son arrivée en 2023, Iraola a solidement ancré les Cherries en Premier League, éloignant le club de la zone de relégation. La saison dernière, sous sa conduite, les Cherries ont même brièvement caressé l’idée d’une qualification européenne, concluant finalement à la neuvième place. Cette année, l’Europa League reste à portée de main : à six journées du terme, seulement trois points séparent le club de la sixième place, dans un milieu de tableau extrêmement compact.
Mardi, le club a officialisé le départ programmé d’Iraola, dont le contrat expire en juin. « C’est le bon moment pour moi de partir », a expliqué l’Espagnol de 43 ans, annoncé sur le banc de l’Athletic Bilbao, où il a longtemps évolué comme joueur.
Lors de l’un de ses derniers matchs à la tête des Cherries, l’Espagnol a d’ailleurs réalisé un coup de maître samedi dernier : grâce à des buts de Junior Kroupi et d’Alex Scott, Bournemouth s’est imposé 2-1 sur la pelouse du leader, Arsenal, contraignant ainsi les Gunners à rester sous la menace d’une perte du titre.
Marco Rose a récemment été évoqué comme prochain entraîneur de l’Eintracht Francfort.
Pour Rose, un poste à Bournemouth marquerait sa première expérience d’entraîneur hors d’Allemagne et d’Autriche. Après deux ans à la tête du RB Salzbourg, il avait rejoint la Bundesliga en 2019, s’illustrant pendant deux saisons au Borussia Mönchengladbach avant d’être recruté par le Borussia Dortmund. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu : après seulement une année au BVB, il a dû quitter le club.
Quelques mois plus tard, il a pris les rênes de son dernier poste à ce jour dans sa ville natale de Leipzig, où il a travaillé pendant un peu plus de deux ans et demi pour le RB. Récemment, le nom de Rose a été régulièrement évoqué lorsque des clubs de Bundesliga étaient à la recherche d’un nouvel entraîneur, par exemple au début de l’année pour succéder à Dino Toppmöller à l’Eintracht Francfort. Le club s’est finalement décidé pour Albert Riera.
Marco Rose : un tour d’horizon de ses expériences d’entraîneur
Période
Période Poste Équipe
Équipe
Août 2009
Entraîneur adjoint
FSV Mayence 05
2010-2012
Entraîneur adjoint
FSV Mayence 05 II
2012-2013
Entraîneur
Lok Leipzig
2013-2015
Entraîneur
RB Salzbourg U16
2015-2017
Entraîneur
RB Salzbourg U18
2017-2019
Coach
RB Salzbourg
2019-2021
Entraîneur
Borussia Mönchengladbach
2021-2022
Entraîneur
Borussia Dortmund
2022-2025
Entraîneur
RB Leipzig