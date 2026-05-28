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Adhe Makayasa

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Selon les dernières informations, Franco Mastantuono pourrait être écarté de la sélection argentine juste avant la Coupe du monde, bien que son état de forme au Real Madrid ne soulève aucune alerte

F. Mastantuono
Argentine
Coupe du monde
Real Madrid
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La jeune pépite du Real Madrid, Franco Mastantuono, vit des heures d’incertitude : il pourrait être laissé de côté lors de l’annonce de la liste définitive de l’Argentine pour la Coupe du monde. Malgré son arrivée en sélection en pleine forme, l’attaquant adolescent n’est pas encore certain de convaincre le sélectionneur Lionel Scaloni, qui pourrait l’écarter pour des raisons strictement tactiques avant la deadline de dimanche.

  • Une jeune pépite madrilène pourrait être écartée

    D’après AS, Mastantuono pourrait ne pas faire partie de la liste définitive de l’Argentine pour la Coupe du monde. L’attaquant de 18 ans a pris part au stage de l’équipe nationale au centre d’entraînement Lionel Messi à Buenos Aires, après une première saison contrastée à Madrid où il a disputé 23 matchs. Malgré une condition physique irréprochable, sa présence sur le vol vers le tournoi reste incertaine. Si le jeune attaquant était finalement écarté, ce choix s’expliquerait uniquement par des impératifs tactiques, et non par des pépins physiques.

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    Scaloni garde toutes ses options ouvertes

    Le staff technique mène une analyse approfondie de chaque joueur présélectionné, à deux jours de la deadline. Interrogé sur les dernières incertitudes, Scaloni a coupé court aux spéculations : « Nous avons encore quelques doutes que nous lèverons dans les prochains jours. »

    Il a ensuite rappelé que le critère ultime pour figurer dans la liste définitive était « la performance des joueurs, leur arrivée en pleine forme ». Ainsi, une éventuelle mise à l’écart de Mastantuono s’inscrirait dans une décision purement tactique.

  • L'AFA divisée au sujet d'un jeune joueur

    À la Fédération argentine de football, le débat fait rage sur l’opportunité d’intégrer immédiatement l’attaquant en sélection. Le joueur reste pour l’instant sur la liste des suppléants, en compagnie d’Emi Buendia, Matias Soule et Agustin Giay, dans l’attente d’éventuels forfaits pour cause de blessure.

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    La liste des blessés modifie la donne

    Les espoirs de Mastantuono pour le tournoi dépendent des résultats des tests physiques de Nahuel Molina, Nico Gonzalez et Gonzalo Montiel, tous trois blessés. Si l’un de ces joueurs venait à échouer à ces évaluations spécialisées, cela ouvrirait des possibilités tactiques avant que Scaloni ne finalise sa sélection en vue des prochains défis. Les champions en titre ont désespérément besoin de remettre leur effectif en forme avant d’entamer la défense de leur titre mondial dans le groupe J, face à l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie.

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