Selon les dernières informations, Franco Mastantuono pourrait être écarté de la sélection argentine juste avant la Coupe du monde, bien que son état de forme au Real Madrid ne soulève aucune alerte

Le staff technique mène une analyse approfondie de chaque joueur présélectionné, à deux jours de la deadline. Interrogé sur les dernières incertitudes, Scaloni a coupé court aux spéculations : « Nous avons encore quelques doutes que nous lèverons dans les prochains jours. »

Il a ensuite rappelé que le critère ultime pour figurer dans la liste définitive était « la performance des joueurs, leur arrivée en pleine forme ». Ainsi, une éventuelle mise à l’écart de Mastantuono s’inscrirait dans une décision purement tactique.