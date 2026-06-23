Selon le journal portugais A Bola, Palhinha aurait instruits ses conseillers de négocier rapidement avec le FC Bayern et les autres clubs intéressés afin de trouver un accord et de clarifier définitivement son avenir à long terme.
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Selon les dernières informations, deux options se dessinent : Joao Palhinha pourrait quitter le FC Bayern précipitamment
Deux options se dessinent pour Palhinha : prolonger son séjour à Tottenham Hotspur après son prêt ou revenir au Sporting Lisbonne, scénario qui, selon A Bola, séduit le milieu portugais.
Pour l’instant, le dossier est au point mort, le champion d’Allemagne refusant de baisser son exigence de 25 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par le Sporting et, semble-t-il, par les Spurs eux-mêmes. Selon certaines sources, les Spurs disposeraient pourtant d’une option d’achat comprise entre 26 et 30 millions d’euros, mais ils ne souhaiteraient pas l’exercer et préféreraient poursuivre les discussions avec le Bayern.
Après avoir assuré le maintien des Spurs, Palhinha et l’entraîneur Roberto De Zerbi ont d’ailleurs fait savoir qu’ils ne s’opposeraient pas à une prolongation de leur collaboration. « Depuis mon premier jour ici, je me sens comme chez moi. Les supporters, le public, un club de premier plan : qui ne voudrait pas jouer pour Tottenham et rester ici ? J’ai tout ce dont j’ai besoin ici », a déclaré Palhinha. De son côté, De Zerbi a confirmé : « Oui, je veux le garder, à 100 % ! »
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Joao Palhinha pourrait devenir la pièce maîtresse du FC Bayern dans le cadre d’un transfert inattendu.
Un accord avec ce club de Premier League aux moyens financiers considérables semble imminent, la seule inconnue résidant dans le montant du transfert. Le champion en titre s’intéresserait aussi à Lucas Bergvall, jeune milieu de terrain de Tottenham en manque de temps de jeu sous les ordres de De Zerbi.
En revanche, le dossier Sporting s’annonce plus épineux. Selon les dernières indiscrétions, le départ du capitaine et meneur de jeu Morten Hjulmand semble imminent. Outre Palhinha, le milieu défensif central Sergi Altimira, appartenant au Real Betis, figurerait sur les radars du club lisboète. Mais d’après A Bola, le joueur pencherait en priorité pour un transfert en Bundesliga, à destination du RB Leipzig. Selon A Bola, le club lisboète se serait déjà vu opposer une fin de non-recevoir par le Real Betis après avoir soumis une offre globale de 17 millions d’euros. Quant à la proposition de nouveau prêt de Palhinha avec option d’achat obligatoire adressée au Bayern Munich, elle ne devrait pas séduire le FC Bayern.
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Selon les informations disponibles, le FC Bayern s’apprête à enregistrer une perte considérable sur le transfert de Palhinha.
Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich s’apprête à subir une perte considérable avec Palhinha. Recruté à l’été 2024 avec un an de retard et après le départ de son mentor Thomas Tuchel, le milieu défensif, déjà sélectionné à 37 reprises avec le Portugal, n’a jamais réussi à justifier ses 51 millions d’euros sous les ordres de Vincent Kompany.
Sa première saison, perturbée par des blessures, s’est avérée décevante : cantonné derrière Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Aleksandar Pavlovic dans la hiérarchie des milieux, il n’a disputé que 25 matchs, sans marquer ni offrir la moindre passe décisive, écopant même d’un carton rouge pour 986 minutes jouées. Son aventure bavaroise s’est donc rapidement conclue.
Son année de prêt à Londres s’est toutefois avérée tout à fait réussie, du moins sur le plan personnel : certes, les Spurs ont, à la grande surprise générale, sombré dans le bas du classement de la Premier League et ont dû trembler jusqu’à la dernière journée pour assurer leur maintien, mais Palhinha a été l’une des rares lueurs d’espoir au sein de l’effectif des Spurs en crise. Au total, il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 45 matchs officiels. Son but de la victoire (1-0) lors de la dernière journée contre Everton a finalement permis à Tottenham de se maintenir en Premier League.