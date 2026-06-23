Selon les dernières informations, deux options se dessinent : Joao Palhinha pourrait quitter le FC Bayern précipitamment

Deux options se dessinent pour Palhinha : prolonger son séjour à Tottenham Hotspur après son prêt ou revenir au Sporting Lisbonne, scénario qui, selon A Bola, séduit le milieu portugais.

Pour l’instant, le dossier est au point mort, le champion d’Allemagne refusant de baisser son exigence de 25 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par le Sporting et, semble-t-il, par les Spurs eux-mêmes. Selon certaines sources, les Spurs disposeraient pourtant d’une option d’achat comprise entre 26 et 30 millions d’euros, mais ils ne souhaiteraient pas l’exercer et préféreraient poursuivre les discussions avec le Bayern.

Après avoir assuré le maintien des Spurs, Palhinha et l’entraîneur Roberto De Zerbi ont d’ailleurs fait savoir qu’ils ne s’opposeraient pas à une prolongation de leur collaboration. « Depuis mon premier jour ici, je me sens comme chez moi. Les supporters, le public, un club de premier plan : qui ne voudrait pas jouer pour Tottenham et rester ici ? J’ai tout ce dont j’ai besoin ici », a déclaré Palhinha. De son côté, De Zerbi a confirmé : « Oui, je veux le garder, à 100 % ! »