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Selon les dernières informations, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, assisterait à la finale de la FA Cup pour superviser l’attaquant de Chelsea, alors que le club catalan envisage un transfert estimé à 55 millions de livres sterling
Deco prépare une mission de reconnaissance à Wembley
Deco devrait assister à la finale de la FA Cup qui oppose aujourd’hui Chelsea à Manchester City, alors qu’il intensifie ses efforts pour recruter Pedro. Le dirigeant de 48 ans, qui a brillé sous les couleurs de Chelsea au cours de sa carrière de joueur, a passé la semaine dans la capitale anglaise pour mener une série de réunions stratégiques visant à définir la campagne de recrutement estivale du Barça, rapporte le Daily Mail.
Alors que le club cherche à renouveler ses options offensives, l’attaquant brésilien s’est imposé comme une cible prioritaire. La présence de Deco à Wembley souligne le sérieux de l’intérêt de Barcelone pour le joueur de 24 ans, qui a fait forte impression depuis son arrivée à Stamford Bridge en provenance de Brighton il y a tout juste un an.
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L'ère Lewandowski touche à sa fin
La recherche d’un nouvel attaquant s’est accélérée après l’annonce officielle du départ de Robert Lewandowski en fin de saison. Le FC Barcelone a salué son avant-centre par un émouvant hommage diffusé sur les réseaux sociaux : « Arrivé en star, il part en légende », concluant ainsi quatre années brillantes en Catalogne.
Sur X, le buteur a publié un message d’adieu empreint d’émotion : « Après quatre années riches en défis et en travail acharné, l’heure est venue de tourner la page. Je pars avec le sentiment du devoir accompli : quatre saisons, trois titres de champion. Je n’oublierai jamais l’amour que m’ont témoigné les supporters dès mes premiers jours. La Catalogne est ma place sur terre. Merci à tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ces quatre belles années. Un merci tout particulier au président Laporta pour m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour là où il doit être. »
La position de Chelsea concernant sa star évaluée à 55 millions de livres sterling
Malgré l’intérêt grandissant du FC Barcelone, Chelsea est déterminé à conserver son joyau. Les Blues excluent tout départ pour un joueur acquis 55 millions de livres sterling, l’une des rares lumières d’une saison agitée. Pedro a inscrit 20 buts lors de son premier exercice à Londres-Ouest.
Parallèlement, le club londonien finalise la nomination de son nouvel entraîneur : Xabi Alonso tient la corde pour prendre les rênes, même si Andoni Iraola, Oliver Glasner et Marco Silva ont aussi été étudiés. Quel que soit le choix retenu, Pedro est déjà présenté comme un maillon indispensable du projet estival.
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D’autres cibles dans le viseur
Si Barcelone s’intéresse au joueur de Chelsea, cela n’exclut pas d’autres pistes en Premier League. Le club catalan suit toujours l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, mais tout transfert de l’international anglais passerait par un accord à prix réduit, en raison des contraintes financières persistantes au Camp Nou.