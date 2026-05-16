Deco devrait assister à la finale de la FA Cup qui oppose aujourd’hui Chelsea à Manchester City, alors qu’il intensifie ses efforts pour recruter Pedro. Le dirigeant de 48 ans, qui a brillé sous les couleurs de Chelsea au cours de sa carrière de joueur, a passé la semaine dans la capitale anglaise pour mener une série de réunions stratégiques visant à définir la campagne de recrutement estivale du Barça, rapporte le Daily Mail.

Alors que le club cherche à renouveler ses options offensives, l’attaquant brésilien s’est imposé comme une cible prioritaire. La présence de Deco à Wembley souligne le sérieux de l’intérêt de Barcelone pour le joueur de 24 ans, qui a fait forte impression depuis son arrivée à Stamford Bridge en provenance de Brighton il y a tout juste un an.