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Selon les dernières informations, Crystal Palace aurait « trouvé un accord » pour nommer le successeur d’Oliver Glasner, et se tournerait ainsi vers la Ligue 1
Les Eagles ont trouvé le successeur de Glasner en France.
Crystal Palace a conclu un accord de principe pour recruter Pierre Sage comme nouvel entraîneur principal. Le club londonien s’est tourné vers le technicien français après avoir échoué à attirer Andoni Iraola, sa cible de longue date, finalement enrôlé par Liverpool pour succéder à Arne Slot.
Selon Fabrizio Romano, le technicien s’engagera pour une durée initiale jusqu’en juin 2029, avec une option de prolongation d’une saison. Les discussions se poursuivent désormais avec le RC Lens pour définir les modalités d’une indemnité de transfertet libérer l’entraîneur de ses obligations en Ligue 1.
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Remplacer l'icône du club
Sage hérite d’un défi de taille : succéder à Glasner, qui a orchestré une « ère dorée » historique. Sous la houlette de l’Autrichien, Crystal Palace a conquis ses premiers trophées majeurs, réalisant un triplé remarquable : la FA Cup, le Community Shield et l’UEFA Conference League.
La décision de l’Autrichien de ne pas prolonger son contrat, qui expire le 30 juin, a contraint les dirigeants des Eagles à chercher un successeur capable de maintenir ce momentum.
La flexibilité tactique de Sage et sa capacité à dépasser les attentes en Ligue 1 l’ont finalement désigné comme le successeur idéal aux yeux de la direction.
L'ascension de Pierre Sage
Sage arrive à Selhurst Park au sommet de sa réputation, après une saison remarquable en France. Il a mené Lens dans une course au titre inattendue face au géant européen, le Paris Saint-Germain, son équipe occupant même la première place du classement jusqu’en février. Son plus grand exploit reste toutefois la victoire en Coupe de France, premier trophée majeur de l’histoire du club.
Réputé pour son système à trois défenseurs, il a fait de cette organisation la pierre angulaire du succès de Palace sous Glasner.
Sa capacité à bâtir une équipe séduisante et tournée vers l’attaque, sans s’appuyer sur une possession excessive, a suscité des comparaisons avec le style direct qui a si bien servi les Eagles ces dernières saisons.
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Un nouveau chapitre s’ouvre dans le sud de Londres.
Même si Sage n’a jamais entraîné en Premier League, les supporters de Crystal Palace rappellent que Glasner était lui aussi un inconnu du football anglais avant son passage couronné de succès.
Depuis peu, le club privilégie les jeunes talents européens plutôt que le traditionnel carrousel national.
Cette nomination traduit un investissement majeur dans une nouvelle philosophie, alors que Palace cherche à capitaliser sur son succès continental. Fort d’un effectif champion toujours intact, Sage aura pour mission de maintenir le club dans la course aux titres, aussi bien sur le plan national qu’européen, lorsqu’il lancera son projet de trois ans cet été.