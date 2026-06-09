Selon les dernières informations, Crystal Palace aurait « trouvé un accord » pour nommer le successeur d’Oliver Glasner, et se tournerait ainsi vers la Ligue 1

Sage hérite d’un défi de taille : succéder à Glasner, qui a orchestré une « ère dorée » historique. Sous la houlette de l’Autrichien, Crystal Palace a conquis ses premiers trophées majeurs, réalisant un triplé remarquable : la FA Cup, le Community Shield et l’UEFA Conference League.

La décision de l’Autrichien de ne pas prolonger son contrat, qui expire le 30 juin, a contraint les dirigeants des Eagles à chercher un successeur capable de maintenir ce momentum.

La flexibilité tactique de Sage et sa capacité à dépasser les attentes en Ligue 1 l’ont finalement désigné comme le successeur idéal aux yeux de la direction.