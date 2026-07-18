AFP
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Selon les dernières informations, Crystal Palace aurait fixé son prix pour Maxence Lacroix, et Chelsea s’apprêterait à déposer une offre pour le défenseur central français
Palace exige une indemnité record pour son joueur star.
Selon le Times, Crystal Palace aurait fixé le prix de Lacroix à 55 millions de livres sterling, alors que Chelsea intensifie ses efforts pour recruter le défenseur international français. Âgé de 26 ans, ce dernier est devenu un pilier de la défense des Eagles depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg il y a deux ans, et ses performances n’ont pas échappé à l’élite de la Premier League. Palace se trouve en position de force dans les négociations, le joueur ayant encore trois ans à courir sur son contrat de 60 000 livres par semaine à Selhurst Park.
Le club londonien s’appuie sur les récentes tendances du marché pour justifier cette estimation élevée. Après avoir vu Jan Paul van Hecke et Luka Vuskovic partir pour plus de 50 millions de livres chacun, Crystal Palace estime que Lacroix devrait rapporter au moins 55 millions de livres.
- Getty Images
Chelsea envisage des départs en défense alors qu'il s'intéresse à Lacroix
Chelsea cherche à vendre Axel Disasi, déjà prêté à Aston Villa puis à West Ham au cours des 18 derniers mois. Trevoh Chalobah, ancien joueur de Crystal Palace, pourrait lui aussi quitter Stamford Bridge, le club italien de Côme manifestant un intérêt pour son recrutement.
Les Blues ont déjà renforcé leur défense cet été avec l’arrivée de Marco Palestra en provenance de l’Atalanta pour 43 millions de livres sterling, alors qu’ils poursuivent la refonte de leur effectif sous la houlette d’Alonso.
Palace se prépare à l’ère post-Lacroix
Alors que Crystal Palace tient bon pour obtenir un transfert à un prix élevé, le club élabore parallèlement des plans d’urgence en prévision d’un éventuel départ. Il a déjà pris des mesures pour s’attacher les services de l’ancienne star du FC Barcelone, Oscar Mingueza, dans le cadre d’un transfert gratuit, afin de renforcer ses effectifs défensifs, et manifeste également de l’intérêt pour Chrislain Matsima, d’Augsbourg.
La vente éventuelle de Lacroix s’inscrirait dans la lignée de la stratégie du club, qui consiste à former des talents puis à les céder à prix d’or, comme l’ont déjà illustré les départs de Marc Guehi, Michael Olise et Eberechi Eze lors des derniers mercatos.
- AFP
Lacroix devrait effectuer une entrée rare dans le onze de départ face à l’Angleterre.
Lacroix devrait être aligné d’entrée avec l’équipe de France face à l’Angleterre samedi, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde, en remplacement du défenseur d’Arsenal William Saliba, blessé. Le défenseur central pourrait ainsi retrouver son ancien partenaire en défense à Crystal Palace, Guehi, transféré à Manchester City en janvier.
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