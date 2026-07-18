Selon les dernières informations, Crystal Palace aurait fixé son prix pour Maxence Lacroix, et Chelsea s’apprêterait à déposer une offre pour le défenseur central français

Selon le Times, Crystal Palace aurait fixé le prix de Lacroix à 55 millions de livres sterling, alors que Chelsea intensifie ses efforts pour recruter le défenseur international français. Âgé de 26 ans, ce dernier est devenu un pilier de la défense des Eagles depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg il y a deux ans, et ses performances n’ont pas échappé à l’élite de la Premier League. Palace se trouve en position de force dans les négociations, le joueur ayant encore trois ans à courir sur son contrat de 60 000 livres par semaine à Selhurst Park.

Le club londonien s’appuie sur les récentes tendances du marché pour justifier cette estimation élevée. Après avoir vu Jan Paul van Hecke et Luka Vuskovic partir pour plus de 50 millions de livres chacun, Crystal Palace estime que Lacroix devrait rapporter au moins 55 millions de livres.



