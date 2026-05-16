La priorité immédiate de Chelsea est de se concentrer sur la finale de la FA Cup à haut enjeu, avant que la direction ne se consacre entièrement à la confirmation du prochain entraîneur. Alonso doit relever l’immense défi de redynamiser un effectif qui a peiné à montrer de la régularité face aux cadors de la Premier League cette saison. Une fois sa nomination officialisée, le nouvel entraîneur devra rapidement piloter un mercato estival décisif, destiné à ramener les Blues parmi les prétendants réguliers à la Ligue des champions.