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Selon les dernières informations, Chelsea serait sur le point de nommer Xabi Alonso au poste d’entraîneur, des discussions préliminaires étant prévues immédiatement après la finale de la FA Cup
Alonso en pole position pour le poste d’entraîneur
Selon talkSPORT, Chelsea s’apprête à finaliser l’arrivée d’Alonso sur le banc de Stamford Bridge. Le club londonien a temporairement gelé son mercato pour se consacrer à la finale de la FA Cup de samedi. Les discussions organisationnelles s’intensifieront toutefois dès la semaine prochaine, Alonso étant en pole position pour devancer Marco Silva, Andoni Iraola, Oliver Glasner et l’ex-technicien de Flamengo Filipe Luis.
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Très convoité sur tout le continent
Depuis son départ du Santiago Bernabéu en janvier, l’ancien milieu de terrain de Liverpool est très courtisé. Alonso a suscité l’intérêt concret de Newcastle United, qui le voit comme un successeur potentiel d’Eddie Howe, tout en étant fortement pressenti pour un retour à Anfield alors que la pression monte sur Arne Slot. Ce tacticien polyvalent avait déjà fait preuve de détermination sur le marché des transferts en rejetant officiellement une offre du club de Ligue 1 Marseille en février.
Un palmarès impressionnant malgré la défaite à Madrid
Licencié récemment par le Real Madrid, Alonso quitte la capitale espagnole sur une note positive malgré la domination du FC Barcelone sur la scène nationale. Son bilan reste néanmoins très élevé aux yeux du football européen. En 34 matchs à la tête des Merengues, il a récolté 24 victoires pour seulement 6 défaites. Sa réputation repose surtout sur son passage historique au Bayer Leverkusen, où il a mené une saison de Bundesliga invaincue et remporté 89 des 140 matchs disputés.
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Une reconstruction se dessine après la finale
La priorité immédiate de Chelsea est de se concentrer sur la finale de la FA Cup à haut enjeu, avant que la direction ne se consacre entièrement à la confirmation du prochain entraîneur. Alonso doit relever l’immense défi de redynamiser un effectif qui a peiné à montrer de la régularité face aux cadors de la Premier League cette saison. Une fois sa nomination officialisée, le nouvel entraîneur devra rapidement piloter un mercato estival décisif, destiné à ramener les Blues parmi les prétendants réguliers à la Ligue des champions.