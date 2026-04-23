Selon les dernières informations, Chelsea serait invité à se tourner vers la Liga pour recruter un entraîneur capable d’assurer le succès « dès son arrivée »

Dans une interview accordée à BoyleSports, l’ancien défenseur central des Blues estime qu’un club du calibre de Chelsea doit privilégier les résultats immédiats tout en maintenant une vision à long terme, et il considère que Diego Simeone est l’homme de la situation.

« Quel profil d’entraîneur Chelsea recherche-t-il ? Tout dépend de l’objectif fixé », analyse Gallas. « Pour un projet à long terme, Cesc Fabregas serait pertinent : il réalise un bon travail avec son club, il est jeune et peut facilement communiquer avec un effectif d’âge similaire. Il a les moyens de ramener Chelsea là où tout le monde veut le voir.

Mais si l’objectif est de gagner tout de suite, il faut un coach expérimenté capable de les guider, comme Diego Simeone. Sa personnalité peut leur faire remporter des titres très vite. Les joueurs de Chelsea ont peut-être besoin de lui, car il faut voir davantage de guerriers et de soldats sur le terrain après ce qu’ils nous ont montré. Il faut un entraîneur un peu plus dur avec les joueurs. »