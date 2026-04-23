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Selon les dernières informations, Chelsea serait invité à se tourner vers la Liga pour recruter un entraîneur capable d’assurer le succès « dès son arrivée »
La demande d'un milieu défensif
Gallas exhorte la direction de Chelsea à étudier la piste menant à Diego Simeone, l’actuel entraîneur de l’Atlético de Madrid. Selon lui, l’Argentin serait l’homme de la situation pour tirer le meilleur d’un effectif jeune, notamment après le limogeage de Liam Rosenior mercredi.
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Plans à court et à long terme
Dans une interview accordée à BoyleSports, l’ancien défenseur central des Blues estime qu’un club du calibre de Chelsea doit privilégier les résultats immédiats tout en maintenant une vision à long terme, et il considère que Diego Simeone est l’homme de la situation.
« Quel profil d’entraîneur Chelsea recherche-t-il ? Tout dépend de l’objectif fixé », analyse Gallas. « Pour un projet à long terme, Cesc Fabregas serait pertinent : il réalise un bon travail avec son club, il est jeune et peut facilement communiquer avec un effectif d’âge similaire. Il a les moyens de ramener Chelsea là où tout le monde veut le voir.
Mais si l’objectif est de gagner tout de suite, il faut un coach expérimenté capable de les guider, comme Diego Simeone. Sa personnalité peut leur faire remporter des titres très vite. Les joueurs de Chelsea ont peut-être besoin de lui, car il faut voir davantage de guerriers et de soldats sur le terrain après ce qu’ils nous ont montré. Il faut un entraîneur un peu plus dur avec les joueurs. »
Critiques concernant la nomination de Rosenior
Le mandat de Rosenior est sévèrement critiqué, Gallas estimant que sa nomination était un choix erroné dès le départ. Les récentes défaites retentissantes confortent l’idée que la direction actuelle n’est pas viable, mettant une pression immense sur Todd Boehly et le groupe Clearlake Capital.
« Avec les propriétaires de Chelsea, tout est possible », a-t-il ajouté. « Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Les résultats sont durs à accepter : la défaite 8-2 contre le Paris Saint-Germain est difficile à digérer, tout comme le 3-0 face à Everton. On ignore s’ils cherchent déjà un nouvel entraîneur. Peut-être savaient-ils qu’ils avaient commis une erreur en engageant Liam.
« Ils pourraient vouloir le limoger avant la fin de la saison. Ce ne serait bon pour personne, mais ce serait un désastre pour l’entraîneur. Et cela n’ferait qu’accroître la frustration des supporters à l’égard des propriétaires. »
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Le chaos persiste à Stamford Bridge.
Le limogeage de Rosenior est intervenu peu après une lourde défaite 3-0 concédée face à Brighton en Premier League, qui a laissé le club à la huitième place et a encore réduit ses espoirs de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.
Si les noms de Marco Silva, Edin Terzic et Xabi Alonso circulent déjà pour prendre la succession, la prise de position de Gallas en faveur d’un technicien autoritaire et reconnu comme Simeone souligne la frustration grandissante des anciens joueurs face au manque d’identité actuelle de l’équipe. Alors que la saison touche à son terme, la direction est sous pression : elle doit trouver un leader capable de stabiliser un groupe qui n’a pas marqué lors de ses cinq dernières sorties en championnat.