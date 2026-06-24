Selon les dernières informations, Chelsea s’apprête à intensifier ses démarches pour recruter un défenseur de Crystal Palace, alors que le départ de Trevoh Chalobah se profile

Selon *The Telegraph*, Chelsea s’apprête à concrétiser son intérêt pour Lacroix lors du mercato estival. Le club souhaite recruter au moins un nouveau défenseur central pour épauler Levi Colwill, et Lacroix est considéré comme le candidat idéal.

Lacroix, qui a passé deux saisons à Crystal Palace couronnées par la FA Cup et la Conference League, dispose encore de trois ans de contrat.

Les Eagles s’attendent d’ailleurs à recevoir une offre officielle des Blues, désireux de renforcer leur arrière-garde avec un joueur déjà aguerri à la Premier League. Alors qu’Alonso doit officiellement prendre ses fonctions d’entraîneur le 1er juillet, la direction de Stamford Bridge entend remodeler l’effectif au plus vite.



