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Selon les dernières informations, Chelsea s’apprête à intensifier ses démarches pour recruter un défenseur de Crystal Palace, alors que le départ de Trevoh Chalobah se profile
Le club londonien Chelsea cherche à recruter un nouveau défenseur.
Selon *The Telegraph*, Chelsea s’apprête à concrétiser son intérêt pour Lacroix lors du mercato estival. Le club souhaite recruter au moins un nouveau défenseur central pour épauler Levi Colwill, et Lacroix est considéré comme le candidat idéal.
Lacroix, qui a passé deux saisons à Crystal Palace couronnées par la FA Cup et la Conference League, dispose encore de trois ans de contrat.
Les Eagles s’attendent d’ailleurs à recevoir une offre officielle des Blues, désireux de renforcer leur arrière-garde avec un joueur déjà aguerri à la Premier League. Alors qu’Alonso doit officiellement prendre ses fonctions d’entraîneur le 1er juillet, la direction de Stamford Bridge entend remodeler l’effectif au plus vite.
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Un rebondissement dans le dossier Trevoh Chalobah
Afin de financer en partie l’arrivée de Lacroix, Chelsea envisagerait de céder Trevoh Chalobah au club italien de Côme. D’après des sources de la Serie A, le promu transalpin serait prêt à déposer une offre ferme pour le défenseur, actuellement retenu avec l’Angleterre à la Coupe du monde après le forfait de Tino Livramento.
L’entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, connaît bien le joueur pour l’avoir côtoyé à Stamford Bridge. Si Chelsea ne pousse pas activement le défenseur vers la sortie, le club se dit prêt à étudier toute proposition correspondant à ses exigences financières. Avoir déjà passé six mois en prêt à Crystal Palace pourrait par ailleurs faciliter un départ de Chalobah et, par conséquent, l’arrivée de Lacroix.
Refonte de l'effectif sous la houlette de Xabi Alonso
Les dossiers Lacroix et Chalobah s’inscrivent dans une refonte globale de l’effectif en prévision du prochain exercice. Chelsea a déjà cédé Marc Cucurella au Real Madrid et serait sur le point d’enrôler Marco Palestra, actuellement à l’Atalanta.
L’arrivée de Palestra pourrait ainsi faciliter le départ de Malo Gusto, Manchester City étant fortement pressenti pour recruter ce latéral droit. Par ailleurs, Chelsea reste fermement dans la course pour s’attacher les services de l’attaquant d’Aston Villa Morgan Rogers, même si Arsenal est actuellement considéré comme le léger favori pour décrocher sa signature. Ces changements radicaux témoignent d’une approche proactive alors que le club se prépare à l’ère Alonso.
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea ?
Chelsea devrait officialiser son intérêt pour Lacroix dans les prochaines semaines, le temps que Côme présente sa première offre pour Chalobah. Le club s’apprête à vivre une période intense afin de finaliser ces renforts défensifs avant l’arrivée officielle d’Alonso. Les supporters, impatients, guetteront les premiers résultats de ces changements ambitieux dès le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League.