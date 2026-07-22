Getty Images Sport
Traduit par
Selon les dernières informations, Chelsea envisagerait une opération surprise pour recruter John Stones, après que le défenseur international anglais, vainqueur de la Ligue des champions, a quitté Manchester City en tant que joueur libre
Stones se confirme comme une cible défensive
Selon le Daily Mail, Chelsea envisagerait une offre concrète pour Stones, même si les dirigeants ont récemment tenté de minimiser ces spéculations autour du défenseur de 32 ans. L’ancien joueur d’Everton savoure actuellement un repos bien mérité après une Coupe du monde 2026 éprouvante, conclue par l’élimination de l’Angleterre en demi-finale face à l’Argentine. Libre de tout contrat, il représente une solution idéale à court terme pour les clubs en quête d’expérience de haut niveau sans frais de transfert.
Arsenal serait également sur les rangs : Mikel Arteta souhaite renforcer sa défense après la blessure de William Saliba. Les Blues ont souvent tiré profit de l’arrivée de leaders expérimentés dans leur arrière-garde, une stratégie illustrée par l’impact de Thiago Silva.
- (C)Getty Images
Bournemouth repousse les avances de Scott
Alors que la chasse à Stones se poursuit, Chelsea a rencontré un obstacle dans sa tentative de recrutement du milieu de terrain de Bournemouth, Alex Scott. Selon le rapport, une offre officielle de 64 millions de livres sterling a été rejetée mardi par les Cherries, le club du sud de l’Angleterre affirmant que le joueur n’est pas à vendre malgré son refus de signer un nouveau contrat.
Parallèlement, les Blues ont officialisé l’arrivée de Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa pour un montant record, renforçant ainsi leur dernier tiers. La politique de recrutement ambitieuse doit fournir à l’entraîneur Xabi Alonso les moyens de retrouver l’Europe. Malgré tout, l’obstination de Bournemouth sur sa valorisation complique l’affaire, même si l’intérêt londonien pourrait avoir déjà tourné la tête du milieu de terrain.
La short-list des défenseurs s’étoffe
Outre Stones, les Blues mènent des négociations actives pour recruter le défenseur de Crystal Palace, Maxence Lacroix. Des discussions de haut niveau auraient eu lieu à New York entre le copropriétaire de Chelsea, Behdad Eghbali, et le président de Crystal Palace, Steve Parish.
Le jeune espoir de 21 ans Jacobo Ramon, évoluant à Côme, est également sur les radars des recruteurs londoniens depuis plusieurs mois. Le club reste déterminé à attirer au moins un nouveau défenseur central avant la clôture du mercato afin d’assurer la profondeur de son effectif. Cette quête se poursuit malgré la présence dans l’effectif de Josh Acheampong, qui demeure à Cobham malgré les approches répétées de clubs rivaux.
- Getty Images
Préparation d'avant-saison sous la houlette d'Alonso
Alors que le feuilleton des transferts bat son plein, Alonso peaufine son effectif en vue d’une tournée de pré-saison à Sydney, en Australie. Le départ est programmé pour la fin de la semaine, même si la composition exacte de la délégation n’a pas encore été dévoilée.
Acheampong et plusieurs autres jeunes issus du centre de formation auront à cœur de se distinguer, d’autant que l’absence de compétitions européennes cette saison limitera les opportunités de rotation de l’effectif. Certains espoirs pourraient d’ailleurs être laissés à Londres pour finaliser des prêts, tandis que ceux qui prendront l’avion lutteront pour s’imposer dans les plans tactiques à long terme d’Alonso.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles