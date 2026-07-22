Selon le Daily Mail, Chelsea envisagerait une offre concrète pour Stones, même si les dirigeants ont récemment tenté de minimiser ces spéculations autour du défenseur de 32 ans. L’ancien joueur d’Everton savoure actuellement un repos bien mérité après une Coupe du monde 2026 éprouvante, conclue par l’élimination de l’Angleterre en demi-finale face à l’Argentine. Libre de tout contrat, il représente une solution idéale à court terme pour les clubs en quête d’expérience de haut niveau sans frais de transfert.

Arsenal serait également sur les rangs : Mikel Arteta souhaite renforcer sa défense après la blessure de William Saliba. Les Blues ont souvent tiré profit de l’arrivée de leaders expérimentés dans leur arrière-garde, une stratégie illustrée par l’impact de Thiago Silva.



