Selon les dernières informations, Chelsea envisagerait un transfert surprise de Jordan Henderson, le milieu de terrain étant libre de tout contrat à peine un an après son arrivée à Brentford

Selon SunSport, Chelsea préparerait une offre surprise pour Henderson, la star de Brentford, alors que le club poursuit la refonte de sa stratégie sur le marché des transferts. Après plusieurs périodes de mercato consacrées presque exclusivement au recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, les Blues se tournent désormais vers des joueurs confirmés afin d’équilibrer leur effectif.

Le milieu de terrain, arrivé l’été dernier chez les Bees pour un bail de deux ans après 18 mois passés chez le géant néerlandais de l’Ajax, pourrait voir son contrat résilié par le club de Keith Andrews. Une opportunité qui lui ouvrirait les portes d’un transfert gratuit vers Stamford Bridge, lui permettant ainsi de prolonger sa carrière au plus haut niveau européen tout en aidant Chelsea à respecter ses contraintes financières.



