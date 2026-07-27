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Selon les dernières informations, Chelsea envisagerait un transfert surprise de Jordan Henderson, le milieu de terrain étant libre de tout contrat à peine un an après son arrivée à Brentford
Un changement de stratégie de recrutement
Selon SunSport, Chelsea préparerait une offre surprise pour Henderson, la star de Brentford, alors que le club poursuit la refonte de sa stratégie sur le marché des transferts. Après plusieurs périodes de mercato consacrées presque exclusivement au recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, les Blues se tournent désormais vers des joueurs confirmés afin d’équilibrer leur effectif.
Le milieu de terrain, arrivé l’été dernier chez les Bees pour un bail de deux ans après 18 mois passés chez le géant néerlandais de l’Ajax, pourrait voir son contrat résilié par le club de Keith Andrews. Une opportunité qui lui ouvrirait les portes d’un transfert gratuit vers Stamford Bridge, lui permettant ainsi de prolonger sa carrière au plus haut niveau européen tout en aidant Chelsea à respecter ses contraintes financières.
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D'après nos informations, Chelsea n'est pas le seul club intéressé.
Malgré son âge avancé, Jordan Henderson demeure une figure incontournable sur la scène internationale. Il a récemment intégré le groupe anglais de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026, où son influence en coulisses a été déterminante. Bien que son temps de jeu se soit limité à une brève apparition en tant que remplaçant, sa simple présence au sein du groupe a été très appréciée par le staff technique.
Si Chelsea est souvent cité comme favori, deux autres clubs de Premier League, restés anonymes, surveillent également le dossier de ce joueur expérimenté, auteur de 90 sélections. Les Blues semblent toutefois prendre l’avantage dans la course aux renforts de premier plan.
Sunderland bloque le transfert de Xhaka
Cet été, Chelsea a tenté de recruter un joueur expérimenté en la personne du milieu de terrain de Sunderland, Granit Xhaka, qui s’était déjà illustré sous les ordres de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Cependant, le club de Wearside a catégoriquement rejeté toute tentative de transfert de sa star, dont le contrat actuel au Stadium of Light court jusqu’à l’été 2028.
La position intransigeante de Sunderland a été renforcée par son entraîneur, Régis Le Bris, qui a fermement déclaré que « le sujet était clos » concernant un transfert à Stamford Bridge. Les Black Cats considèrent l’international suisse comme absolument indispensable pour leur prochaine campagne en Ligue Europa et ne subissent aucune pression financière pour le vendre, ce qui a poussé Chelsea à se tourner vers Henderson.
- AFP
La carrière d'Henderson en chiffres
Au cours de sa carrière, Henderson a disputé 694 matchs sous les couleurs de Coventry City, Sunderland, Liverpool, Al-Ettifaq, l’Ajax et Brentford, marquant 41 buts et délivrant 87 passes décisives. Le milieu de terrain a remporté huit trophées au cours de sa carrière, tous avec Liverpool, notamment le titre de champion de Premier League 2019-2020 et la Ligue des champions 2019. Il a également été élu meilleur joueur de la saison de Premier League en 2020.
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