Chelsea opère un virage stratégique sur le marché des transferts et vise Welbeck, un coup inattendu. Selon The Athletic, l’attaquant de 35 ans est devenu une priorité pour le nouvel entraîneur Alonso, grand admirateur de ses qualités techniques et de son leadership en coulisses.

Welbeck entame les douze derniers mois de son contrat à l’Amex Stadium et Brighton est parfaitement conscient de l’intérêt manifesté par le club de l’ouest londonien. Les Seagulls seraient réticents à se séparer d’une figure aussi influente, mais l’attrait d’un dernier grand transfert vers un club traditionnel du « Big Six » pourrait s’avérer décisif.



