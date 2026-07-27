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Selon les dernières informations, Chelsea envisagerait sérieusement de recruter l’attaquant expérimenté de Brighton, Danny Welbeck, sur les conseils de Xabi Alonso, grand admirateur du joueur
Alonso jette son dévolu sur un joueur expérimenté
Chelsea opère un virage stratégique sur le marché des transferts et vise Welbeck, un coup inattendu. Selon The Athletic, l’attaquant de 35 ans est devenu une priorité pour le nouvel entraîneur Alonso, grand admirateur de ses qualités techniques et de son leadership en coulisses.
Welbeck entame les douze derniers mois de son contrat à l’Amex Stadium et Brighton est parfaitement conscient de l’intérêt manifesté par le club de l’ouest londonien. Les Seagulls seraient réticents à se séparer d’une figure aussi influente, mais l’attrait d’un dernier grand transfert vers un club traditionnel du « Big Six » pourrait s’avérer décisif.
- Getty Images Sport
Une saison de renouveau à Brighton
L’intérêt pour Welbeck n’est pas seulement sentimental : l’attaquant anglais de 35 ans vient de vivre sa saison la plus prolifique en championnat. Il a pris part à 37 des 38 matches de Brighton en Premier League et a inscrit 13 buts.
Un niveau de fiabilité que l’attaque actuelle de Chelsea, selon Alonso, ne possède pas. Après des années axées sur des projets à long terme et sur le potentiel, la direction du club semble désormais prête à recruter des joueurs éprouvés en Premier League pour rendre l’équipe immédiatement compétitive. Outre Welbeck, les Blues ont également ciblé des éléments expérimentés comme le capitaine de Sunderland, Granit Xhaka, et l’ancien défenseur de Manchester City, John Stones, afin d’apporter aussitôt de la maturité à l’effectif.
Un retour possible parmi l'élite
Il est intéressant de noter que Chelsea n’est pas le seul grand club européen à avoir récemment envisagé de recruter Welbeck. Selon The Athletic, Manchester United avait déjà étudié la possibilité de faire revenir ce produit de son centre de formation à Old Trafford lors du mercato estival 2025. Cet intérêt, qui s’inscrit dans la continuité de la période Erik ten Hag, souligne l’estime dans laquelle Welbeck est toujours tenu par les entraîneurs de haut niveau.
- AFP
Redéfinir l'attaque de Chelsea
L’arrivée de Welbeck signifie la fin de l’aventure pour plusieurs attaquants de Chelsea. Le club écoute les offres pour Liam Delap et Emmanuel Emgeha, tandis que le jeune Marc Guiu devrait partir, en prêt ou définitivement, pour accumuler du temps de jeu ailleurs.
Aston Villa a déjà manifesté un intérêt concret pour Nicolas Jackson, qui a représenté le Sénégal lors de la Coupe du monde cet été. Dans ce contexte de profond renouvellement offensif, l’arrivée de Welbeck offrirait un point d’ancrage expérimenté pendant la phase de transition. Alonso, déterminé à bâtir une équipe compétitive immédiatement, mise sur la connaissance du joueur de Brighton pour épauler et soulager Joao Pedro, l’un des meilleurs attaquants de Premier League la saison passée.
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