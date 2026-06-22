Chalobah traverse actuellement une période d’incertitude quant à son avenir à long terme à Stamford Bridge. Alors qu’il s’apprête à entamer les deux dernières années de son contrat actuel, qui comprend une option du club pour 12 mois supplémentaires, rien n’indique que des discussions soient en cours concernant une nouvelle prolongation. Cette absence d’évolution a attiré l’attention de clubs à travers tout le continent, plusieurs participants à la Ligue des champions suivant également sa situation de près.

Le joueur de 26 ans a disputé 47 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, mais son temps de jeu significatif ne suffit pas à le rendre indispensable aux yeux de la direction de Chelsea pour l’exercice à venir, selon Football London.



