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Selon les dernières informations, Chelsea envisagerait de vendre Trevoh Chalobah, et le club de Côme, qui disputera la Ligue des champions, figurerait parmi les prétendants au défenseur
L’avenir de Chalobah à Stamford Bridge semble plus que jamais incertain.
Chalobah traverse actuellement une période d’incertitude quant à son avenir à long terme à Stamford Bridge. Alors qu’il s’apprête à entamer les deux dernières années de son contrat actuel, qui comprend une option du club pour 12 mois supplémentaires, rien n’indique que des discussions soient en cours concernant une nouvelle prolongation. Cette absence d’évolution a attiré l’attention de clubs à travers tout le continent, plusieurs participants à la Ligue des champions suivant également sa situation de près.
Le joueur de 26 ans a disputé 47 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, mais son temps de jeu significatif ne suffit pas à le rendre indispensable aux yeux de la direction de Chelsea pour l’exercice à venir, selon Football London.
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Le FC Como prend le départ de la course aux côtés de ses concurrents européens.
Qualifié pour la Ligue des champions sous la direction de Cesc Fàbregas, le club de Serie A suit avec attention Chalobah. Pour l’instant, les discussions en vue d’un transfert du défenseur central ne sont pas encore avancées, alors que la planification du mercato estival bat son plein.
D’autres formations engagées dans la compétition continentale suivent aussi de près le défenseur central, dont le dossier suscite une concurrence acharnée. Les clubs européens surveillent donc attentivement l’évolution de sa situation contractuelle à Stamford Bridge.
Alonso fixe ses priorités défensives
Le futur entraîneur, Xabi Alonso, collabore déjà étroitement avec la direction sportive pour identifier des renforts. Sa priorité est de recruter un nouveau défenseur central titulaire capable de former un duo durable avec Levi Colwill. Chelsea prépare ce dossier depuis janvier, convaincu de l’indispensable arrivée d’un nouveau défenseur pour la saison 2026/27.
Si Chalobah a démontré sa polyvalence, Alonso et le département recrutement privilégient un profil précis pour solidifier l’arrière-garde. Ce recentrage stratégique place ainsi l’international anglais en seconde position dans le projet à long terme, accroissant la probabilité d’un départ lors du mercato estival.
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Acheampong, considéré comme intouchable
Contrairement à Chalobah, Chelsea aurait rejeté plusieurs offres officielles pour le jeune défenseur Josh Acheampong, qu’il souhaite conserver à Stamford Bridge. Âgé de 20 ans et formé au club, le joueur est jugé « intouchable » par la direction, qui assure ainsi son avenir à long terme à Londres malgré l’intérêt croissant de plusieurs rivaux de Premier League.
Malgré ce statut protégé, le jeune défenseur n’a disputé que 17 matchs de Premier League la saison écoulée, dont neuf en tant que remplaçant. Il a totalisé 663 minutes de jeu et inscrit un but, mais le club estime que son potentiel défensif brut est un atout irremplaçable pour l’avenir.