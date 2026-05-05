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Selon les dernières informations, Chelsea envisagerait de nommer l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, au poste d’entraîneur permanent en remplacement de Liam Rosenior
Chelsea réoriente sa stratégie après l'échec de Rosenior
Chelsea fait le point sur sa situation à la tête de l'équipe après le bref passage de Rosenior. Malgré une belle performance en FA Cup, la saison dans son ensemble s'est avérée extrêmement décevante. Selon The Independent, les propriétaires du club sont désormais à la recherche d'un entraîneur principal permanent capable de mener l'équipe vers la prochaine étape du projet. Le maintien de l'identité footballistique développée au cours des quatre premières années sous l'actuel groupe de propriétaires est considéré comme une priorité.
À Stamford Bridge, on considère que des progrès ont été accomplis pour ancrer une philosophie tactique claire à tous les étages du club, de l’équipe première au centre de formation, et l’on attend du prochain entraîneur qu’il poursuive dans cette voie.
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Le club cherche des joueurs dont le profil correspond à sa philosophie tactique.
Plusieurs candidats de premier plan sont à l’étude alors que le club évalue ses options. Selon la même source, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, serait désormais en tête de liste. L’Espagnol est perçu comme un technicien dont les principes collent au style proactif et axé sur la possession que Chelsea cherche à implanter à tous les échelons du club.
D’autres noms circulent également : l’ex-technicien du Real Madrid Xabi Alonso, l’entraîneur de Porto Francesco Farioli et le mentor de Como Cesc Fàbregas, tandis que la quête du successeur se poursuit.
Xavi en tête
Les références de Xavi en font une option crédible. Âgé de 46 ans, il a mené le FC Barcelone au titre de champion d’Espagne durant son mandat de trois ans au Camp Nou, avant de quitter le club en 2024.
La concurrence et la disponibilité pourraient toutefois orienter le choix de Chelsea. Actuellement impressionnant à Côme, Fabregas devrait rester en Italie cet été, tandis que l’entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, admiré pour son pressing haut, incarne une philosophie de jeu légèrement différente.
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Le Chelsea FC examine attentivement ses options alors que la quête d’un nouvel entraîneur s’accélère.
La direction de Chelsea poursuit l’analyse des candidats avant de désigner un entraîneur permanent. Xavi, actuellement sans club, chercherait un projet stable après son départ de Barcelone. Recruter un technicien de son envergure marquerait pour les Blues une nouvelle tentative de consolider les fondations déjà posées à Stamford Bridge.