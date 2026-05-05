Chelsea fait le point sur sa situation à la tête de l'équipe après le bref passage de Rosenior. Malgré une belle performance en FA Cup, la saison dans son ensemble s'est avérée extrêmement décevante. Selon The Independent, les propriétaires du club sont désormais à la recherche d'un entraîneur principal permanent capable de mener l'équipe vers la prochaine étape du projet. Le maintien de l'identité footballistique développée au cours des quatre premières années sous l'actuel groupe de propriétaires est considéré comme une priorité.

À Stamford Bridge, on considère que des progrès ont été accomplis pour ancrer une philosophie tactique claire à tous les étages du club, de l’équipe première au centre de formation, et l’on attend du prochain entraîneur qu’il poursuive dans cette voie.