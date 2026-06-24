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Selon les dernières informations, Chelsea aurait fixé un prix de transfert élevé pour Malo Gusto, alors que le défenseur envisage de quitter Stamford Bridge
Chelsea réclame une indemnité record pour Gusto
Chelsea réclame la somme colossale de 75 millions de livres sterling pour céder le défenseur français, qui envisage un avenir loin de l’ouest londonien. Âgé de 23 ans et arrivé en provenance de Lyon pour environ 31 millions de livres en 2023, le joueur voit son statut menacé par les dernières décisions de recrutement des Blues.
L’incertitude s’est accentuée depuis que les Blues ont conclu un accord de principe pour recruter le latéral droit Marco Palestra à l’Atalanta Bergame, pour plus de 43 millions de livres. L’arrivée imminente de ce spécialiste du poste incite déjà les agents de Gusto à prendre des contacts exploratoires avec plusieurs grands clubs, en vue d’un transfert estival.
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Manchester City suit de près l’évolution de la situation.
Manchester City, l’un des cadors de la Premier League, figure parmi les clubs contactés, alors que l’équipe de l’Etihad Stadium cherche à renforcer ses options au poste d’arrière droit. Un transfert à Manchester permettrait à Gusto de retrouver l’ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, sous les ordres duquel il a évolué pendant dix-huit mois, avant le départ du technicien italien de Stamford Bridge en janvier.
Si les Citizens souhaitent créer une concurrence à Matheus Nunes, la BBCindique toutefois que l’estimation du transfert, fixée à 75 millions de livres sterling, pourrait constituer un obstacle. L’international portugais s’est imposé à ce poste depuis sa reconversion depuis le milieu de terrain – un but et sept passes décisives en Premier League la saison dernière –, ce qui avait déjà valu à l’ancien entraîneur Pep Guardiola de le présenter comme l’un des meilleurs arrières droits émergents du championnat. Néanmoins, City cherche un profil plus jeune, naturellement à l’aise dans ce rôle.
Sous pression financière, Chelsea doit vendre des joueurs
En fixant un prix élevé pour Gusto, Chelsea cherche avant tout à renflouer ses caisses par des ventes de joueurs. Après une saison décevante conclue à la 10e place et sans billet pour l’Europe, le club londonien doit équilibrer ses comptes. Ce nécessaire assainissement financier a déjà conduit au départ de Marc Cucurella vers le Real Madrid, pour un chèque de 52 millions de livres sterling.
Cette restructuration devrait se poursuivre, le club souhaitant renforcer d’autres postes sur le terrain. Cette transition remet en question l’avenir de plusieurs défenseurs confirmés, notamment Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo et Wesley Fofana, alors que les Blues cherchent à alléger un effectif pléthorique.
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La concurrence fait rage pour décrocher une place au sein de l'effectif de l'Etihad.
Bien que Chelsea se soit distancié du montant actuel de 75 millions de livres sterling avancé pour Gusto, le club continue d’étudier activement le marché. Il a récemment écarté toute possibilité de recrutement de Tino Livramento, de Newcastle, tandis que Pedro Porro s’est engagé à rester à Tottenham.
Dans le même temps, Chalobah pourrait quitter Chelsea. Le défenseur intéresse le club de Serie A de Côme, désormais entraîné par Cesc Fàbregas. Si le joueur semble ouvert à ce transfert, le coût potentiel de l’opération refroidit pour l’instant les Italiens, qui n’ont pas encore déposé d’offre officielle.