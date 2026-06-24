Selon les dernières informations, Chelsea aurait fixé un prix de transfert élevé pour Malo Gusto, alors que le défenseur envisage de quitter Stamford Bridge

Chelsea réclame la somme colossale de 75 millions de livres sterling pour céder le défenseur français, qui envisage un avenir loin de l’ouest londonien. Âgé de 23 ans et arrivé en provenance de Lyon pour environ 31 millions de livres en 2023, le joueur voit son statut menacé par les dernières décisions de recrutement des Blues.

L’incertitude s’est accentuée depuis que les Blues ont conclu un accord de principe pour recruter le latéral droit Marco Palestra à l’Atalanta Bergame, pour plus de 43 millions de livres. L’arrivée imminente de ce spécialiste du poste incite déjà les agents de Gusto à prendre des contacts exploratoires avec plusieurs grands clubs, en vue d’un transfert estival.



