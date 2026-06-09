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Selon les dernières informations, Carlos Baleba, la pépite de Brighton, serait en contact avec plusieurs joueurs de Manchester United pour évoquer un éventuel transfert
Le milieu de terrain s’entretient avec les stars de Manchester United.
Le milieu de terrain de Brighton, Carlos Baleba, a évoqué la possibilité de rejoindre Manchester United avec plusieurs joueurs du club. Le jeune homme de 22 ans, surveillé par les Red Devils depuis plus d’un an, s’est entretenu avec Bruno Fernandes et Matheus Cunha après la victoire 3-0 à l’Amex lors de la dernière journée de championnat.
Selon The Sun, le milieu de terrain camerounais s’est précipité vers Cunha, remplaçant non utilisé, dès le coup de sifflet final, et les deux hommes ont longuement échangé près du tunnel. Cunha a toujours soutenu Baleba, ayant déjà affronté à deux reprises sous les couleurs des Wolves.
Le milieu international camerounais a ensuite croisé le latéral gauche des Red Devils Patrick Dorgu, qui s’entretenait avec les journalistes en zone mixte ; interrogé sur une possible venue de Baleba à Old Trafford, Dorgu s’est toutefois montré évasif.
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Des liens solides à Old Trafford
Les liens entre Baleba et l’effectif actuel de Manchester United sont étroits, un atout qui pourrait s’avérer décisif lors des prochaines négociations.
Baleba a déjà évolué aux côtés du défenseur mancunien Leny Yoro lors de leur passage à Lille. Il entretient par ailleurs un solide lien avec son compatriote Mbeumo, et André Onana l’avait encouragé à rejoindre Old Trafford dès l’an dernier, juste avant son prêt à Trabzonspor.
Les deux joueurs doivent rejoindre le groupe mancunien dès la préparation estivale du mois prochain, le Cameroun n’ayant pas obtenu son billet pour la Coupe du monde. Autant de liens qui facilitent une éventuelle transition et pourraient inciter Brighton à laisser filer son milieu vers Old Trafford.
Distractions et défis liés à l’encadrement
En août, Manchester United s’est renseigné sur le milieu défensif Baleba, mais le club, alors concentré sur le renforcement de son attaque, n’avait guère de chances réalistes de recruter le joueur. Pourtant, ces rumeurs ont semblé perturber les performances du joueur sur la côte sud. Déconcentré par l’intérêt des Red Devils, Baleba a été remplacé à la mi-temps lors de trois des sept premières sorties de Brighton.
L’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, ne l’a aligné que 23 fois en Premier League (huit de moins que la saison précédente) et il n’a joué l’intégralité des 90 minutes qu’à quatre reprises. Après ces débuts laborieux, Hurzeler a admis qu’« il y avait sans doute des bruits dans sa tête », allusion claire aux approches de Manchester United.
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Une saison éprouvante pour le joueur de Brighton
La saison n’a pas été de tout repos pour le milieu de terrain sous les ordres de Hurzeler. Le manager avait écarté Baleba pour la réception de United le mois dernier, affirmant qu’il avait « peiné » lors de la défaite contre Leeds United la semaine précédente et qu’il semblait « assez fatigué ». Une conclusion décevante pour une saison qui s’annonçait prometteuse pour l’ancienne pépite de Lille.
Auteur d’une prestation mitigée, ponctuée d’un carton jaune et d’une sortie à la 59e minute lors de la défaite 4-2 à Old Trafford en octobre, il avait été remplacé alors que les Seagulls étaient déjà menés 3-0. Malgré ces performances en dents de scie, United maintient son intérêt pour le milieu de terrain, dans l’optique de renforcer son effectif au poste de milieu de terrain en vue de la saison prochaine, après avoir réalisé le doublé national face aux Seagulls.