Le milieu de terrain de Brighton, Carlos Baleba, a évoqué la possibilité de rejoindre Manchester United avec plusieurs joueurs du club. Le jeune homme de 22 ans, surveillé par les Red Devils depuis plus d’un an, s’est entretenu avec Bruno Fernandes et Matheus Cunha après la victoire 3-0 à l’Amex lors de la dernière journée de championnat.

Selon The Sun, le milieu de terrain camerounais s’est précipité vers Cunha, remplaçant non utilisé, dès le coup de sifflet final, et les deux hommes ont longuement échangé près du tunnel. Cunha a toujours soutenu Baleba, ayant déjà affronté à deux reprises sous les couleurs des Wolves.

Le milieu international camerounais a ensuite croisé le latéral gauche des Red Devils Patrick Dorgu, qui s’entretenait avec les journalistes en zone mixte ; interrogé sur une possible venue de Baleba à Old Trafford, Dorgu s’est toutefois montré évasif.



