L’international français serait impatient de quitter le club après une saison en dents de scie à Paris. Barcola a été régulièrement aligné par le grand club français la saison dernière, avec 21 titularisations en championnat et 16 apparitions en Ligue des champions.

Évalué à environ 60 millions de livres sterling par le PSG, l’attaquant de 23 ans dispose encore de deux ans de contrat au Parc des Princes. Toutefois, son absence du onze de départ lors de la récente victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal en Hongrie semble avoir constitué un tournant ; il n’est entré en jeu qu’en toute fin de seconde période.