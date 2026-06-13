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Selon les dernières informations, Bradley Barcola souhaite quitter le PSG. Arsenal et Liverpool s’intéressent de près au jeune attaquant. En parallèle, le club de la capitale étudie la possibilité de recruter un avant-centre du FC Barcelone pour le remplacer
Barcola souhaite quitter le Parc des Princes
L’international français serait impatient de quitter le club après une saison en dents de scie à Paris. Barcola a été régulièrement aligné par le grand club français la saison dernière, avec 21 titularisations en championnat et 16 apparitions en Ligue des champions.
Évalué à environ 60 millions de livres sterling par le PSG, l’attaquant de 23 ans dispose encore de deux ans de contrat au Parc des Princes. Toutefois, son absence du onze de départ lors de la récente victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal en Hongrie semble avoir constitué un tournant ; il n’est entré en jeu qu’en toute fin de seconde période.
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Les cadors de la Premier League sont en état d’alerte.
Selon talkSPORT, Arsenal serait en pole position pour recruter Barcola. Mikel Arteta souhaite renforcer et élever le niveau de son attaque sur les ailes. Les Gunners ont déjà été associés à Morgan Rogers et Christos Tzolis, mais l’expérience du joueur au plus haut niveau fait de lui une option particulièrement séduisante pour le club londonien.
Liverpool, entrant dans une nouvelle ère sous les ordres d’Andoni Iraola, est également bien placé. Après le départ de Mohamed Salah et les performances irrégulières de Cody Gakpo sur le flanc gauche, les Reds cherchent désespérément à renforcer leur ligne d’attaque. Si Yan Diomande (RB Leipzig) reste une option, la disponibilité de Barcola a recentré les débats à Anfield.
Le PSG considère Ferran Torres comme un éventuel remplaçant.
Officiellement, le PSG maintient que le joueur n’est pas à vendre. Toutefois, le club s’active déjà en coulisses pour anticiper un éventuel départ. D’après Gianluca Di Marzio, Luis Enrique aurait coché le nom de l’attaquant barcelonais Ferran Torres pour remplacer Barcola si ce dernier parvenait à forcer son transfert. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir déjà collaboré en sélection espagnole.
Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2027, l’international espagnol est toutefois surveillé de près par les émissaires parisiens. L’arrivée d’un nouveau ailier pourrait inciter le PSG à revoir sa position sur Barcola, et ainsi faciliter son départ vers l’Emirates Stadium ou Anfield.
- AFP
Les engagements internationaux repoussent la décision
L’avenir de Barcola devrait rester en suspens jusqu’à la conclusion de la Coupe du monde en Amérique du Nord. L’ailier figure actuellement dans la sélection française de Didier Deschamps, même s’il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire lors des matchs de préparation, Marcus Thuram et Désiré Doué lui étant préférés en attaque.
Les Bleus entameront leur quête d’un troisième sacre mondial face au Sénégal, puis affronteront l’Irak et la Norvège dans le groupe. Barcola espère donc saisir sa chance durant la compétition pour se mettre en évidence auprès de ses prétendants anglais, en attendant une décision finale sur son avenir.