Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s’attèle à dénicher un successeur de renom à Robert Lewandowski, attendu au départ du Spotify Camp Nou cet été. D’après les médias polonais, Al-Hilal aurait soumis une offre « irrésistible » pour l’attaquant de 35 ans, poussant les nouveaux champions d’Espagne à scruter le marché à la recherche d’un héritier jeune et percutant.

Selon Globo, Joao Pedro, actuellement à l’Atlético de Madrid, occupe la première place de la short-list catalane aux côtés de Julian Alvarez. Après le sacre en Liga dimanche dernier, Deco veut accélérer les discussions avant que la Coupe du monde ne capte toute l’attention du circuit. Le club prévoit des réunions officielles dans les prochains jours pour étudier la faisabilité d’un transfert du Brésilien en Catalogne.