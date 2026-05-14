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Selon les dernières informations, Barcelone négocie avec Chelsea pour recruter l’attaquant João Pedro, présenté comme un candidat crédible pour succéder à Robert Lewandowski
Deco pilote la quête du successeur de Lewandowski.
Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s’attèle à dénicher un successeur de renom à Robert Lewandowski, attendu au départ du Spotify Camp Nou cet été. D’après les médias polonais, Al-Hilal aurait soumis une offre « irrésistible » pour l’attaquant de 35 ans, poussant les nouveaux champions d’Espagne à scruter le marché à la recherche d’un héritier jeune et percutant.
Selon Globo, Joao Pedro, actuellement à l’Atlético de Madrid, occupe la première place de la short-list catalane aux côtés de Julian Alvarez. Après le sacre en Liga dimanche dernier, Deco veut accélérer les discussions avant que la Coupe du monde ne capte toute l’attention du circuit. Le club prévoit des réunions officielles dans les prochains jours pour étudier la faisabilité d’un transfert du Brésilien en Catalogne.
- AFP
Un prix exorbitant pour la star de Chelsea
Le transfert de João Pedro s’annonce coûteux. D’après les premières estimations, l’opération pourrait atteindre 100 millions d’euros, frais fixes et primes de performance inclus. Mais Chelsea ne compte pas lâcher facilement l’attaquant de 24 ans, arrivé de Brighton pour 70 millions d’euros en début de saison et devenu indispensable.
Malgré les performances irrégulières de Chelsea en Premier League, l’attaquant brésilien a connu une première saison productive à Stamford Bridge : 23 buts et neuf passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues, en plus d’un rôle clé dans le triomphe du club en Coupe du monde des clubs. La direction des Blues reste réticente à l’idée de vendre un joueur qui a enfin résolu ses problèmes de longue date au poste de numéro neuf.
Un timing stratégique autour de la finale de la FA Cup
Barcelone attend que Chelsea conclue sa saison nationale avant d’entamer la phase suivante des négociations. Les Blues défieront Manchester City en finale de la FA Cup à Wembley ce samedi ; ensuite, tous les regards se tourneront vers le marché des transferts.
Le club catalan pourrait d’ailleurs détenir un avantage significatif dans les négociations, Chelsea n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Bien que Joao Pedro se soit bien adapté à la vie londonienne, l’attrait de disputer la plus grande compétition européenne avec le champion d’Espagne en titre pourrait s’avérer déterminant. Par conséquent, Barcelone souhaite que le transfert soit bien avancé avant le début de la Coupe du monde.
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Les Blues visent à sauver une saison tumultueuse
Chelsea a connu une saison mouvementée depuis son sacre en Coupe du monde des clubs l’été dernier. Les Blues ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions, battus 8-2 sur l’ensemble des deux matchs par le Paris Saint-Germain. Neuvièmes de Premier League avec 49 points, ils misent désormais sur la FA Cup pour sauver une saison jusqu’ici décevante.