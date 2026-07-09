Malgré les doutes persistants sur son avenir, alimentés par la saison nationale en dents de scie du Real Madrid et une prétendue mésentente avec Federico Valverde, le nouvel entraîneur José Mourinho a joué un rôle déterminant, selon Marca. Son arrivée s’est avérée décisive pour convaincre le joueur de rester et de continuer à jouer un rôle de pilier indispensable au milieu de terrain. Surtout, l’entraîneur détient une autorité absolue sur tous les mouvements à venir au sein de l’effectif, ce qui signifie qu’il a été étroitement impliqué dans la décision de la direction d’offrir au milieu de terrain un nouveau contrat à long terme.