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Selon les dernières informations, Aurélien Tchouameni, courtisé par Manchester United, aurait pris une décision ferme concernant son avenir au Real Madrid
Le Real Madrid a officialisé la prolongation du contrat d’Aurélien Tchouameni.
Selon RMC Sport, le milieu de terrain international français Tchouameni a trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le Real jusqu’en juin 2031. Cette décision met fin aux rumeurs de transfert vers la Premier League, Manchester United ayant envisagé une offre supérieure à 100 millions d’euros. Le milieu de terrain de 26 ans confirme ainsi son ancrage à long terme chez les « Blancos », où il se sent pleinement valorisé en tant qu’élément clé des futurs projets du club.
- AFP
Mourinho joue un rôle clé dans la prolongation de son contrat.
Malgré les doutes persistants sur son avenir, alimentés par la saison nationale en dents de scie du Real Madrid et une prétendue mésentente avec Federico Valverde, le nouvel entraîneur José Mourinho a joué un rôle déterminant, selon Marca. Son arrivée s’est avérée décisive pour convaincre le joueur de rester et de continuer à jouer un rôle de pilier indispensable au milieu de terrain. Surtout, l’entraîneur détient une autorité absolue sur tous les mouvements à venir au sein de l’effectif, ce qui signifie qu’il a été étroitement impliqué dans la décision de la direction d’offrir au milieu de terrain un nouveau contrat à long terme.
Les Red Devils sont éliminés
L'échec de Manchester United à recruter sa cible principale s'explique par l'hésitation de la direction à finaliser les conditions financières pour les précédentes cibles. Après avoir été devancé par Tottenham Hotspur pour Mateus Fernandes en raison de clauses de primes liées aux performances, le club se retrouve une nouvelle fois les mains vides. Madrid a finalement choisi de conserver son joueur plutôt que d'autoriser sa vente, obligeant les Red Devils à se tourner vers d'autres options. C'est désormais Andrey Santos, en provenance de Chelsea, qui devrait rejoindre l'équipe.
- AFP
Le défi de la France à la Coupe du monde
À court terme, l'attention de Tchouameni se concentre désormais entièrement sur ses obligations internationales avec l'équipe de France à la Coupe du monde. Après s'être remis d'une blessure musculaire qui l'avait empêché de disputer le huitième de finale contre le Paraguay, le milieu de terrain a repris l'entraînement à plein temps à Bentley en vue d'un match décisif contre le Maroc. Le retour de ce milieu de terrain polyvalent, véritable pilier de l'équipe, est un véritable coup de pouce pour Didier Deschamps alors que ses joueurs se préparent à une épreuve physique exténuante dans la phase à élimination directe du tournoi.
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