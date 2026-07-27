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Selon les dernières informations, Arsenal serait prêt à faire de Vinicius Junior son joueur le mieux payé de l’histoire du club, à condition que le transfert en provenance du Real Madrid se concrétise
Les Gunners préparent un salaire historique
La course d’Arsenal pour recruter Vinicius devrait s’intensifier, le club étant prêt à offrir au Brésilien le plus gros contrat de son histoire. Pour convaincre l’attaquant de rejoindre le nord de Londres, les Gunners sont prêts à améliorer considérablement son salaire actuel de 400 000 livres par semaine au Bernabéu, selon *The Telegraph*.
Les dirigeants londoniens, déterminés à capitaliser sur leur récent sacre en Premier League après vingt-deux ans d’attente, ont déjà récompensé des cadres comme Bukayo Saka avec des engagements avoisinant 365 000 £ hebdomadaires. L’offensive Vinicius marquerait toutefois un nouveau cap dans leurs dépenses.
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Le Real Madrid fixe une valeur de transfert colossale
Alors qu’Arsenal s’apprête à soumettre à Vinicius une offre salariale sans précédent, le principal frein demeure le montant du transfert. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a établi un prix de vente non négociable pour l’attaquant brésilien durant ce mercato estival. Les « Blancos » réclament un chèque global de 160 millions d’euros, combinant une partie garantie et des bonus liés aux performances, pour envisager de se séparer de leur ailier star.
Pérez n’a pas pour habitude de laisser partir ses joueurs clés en pleine force de l’âge, mais la donne est compliquée par l’entrée de Vinicius dans la dernière année de son contrat. Les discussions pour une prolongation sont au point mort, certains évoquant la volonté du joueur d’obtenir un salaire aligné sur celui de Kylian Mbappé.
Les facteurs Mourinho et Diomande
Le retour de José Mourinho au Real Madrid pour un deuxième mandat d’entraîneur principal ajoute une zone d’ombre à ce feuilleton. Selon ses déclarations, le technicien portugais refuse de se séparer de ses cadres, déterminé à conquérir la 16^e Coupe d’Europe du club.
Le technicien portugais entend conserver Vinicius pour préserver l’intégrité de son attaque, malgré leurs différends passés. Cependant, les manœuvres en coulisses du Real Madrid laissent entrevoir une autre réalité. Selon certaines sources, le club serait sur le point de conclure le transfert de Yan Diomande (RB Leipzig) pour plus de 100 millions d’euros, une manière de se couvrir et de disposer d’une solution de repli immédiate en cas de départ de l’attaquant brésilien.
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Arteta envisage un renfort sur les ailes qui pourrait changer la donne
Pour Mikel Arteta, recruter ce double vainqueur de la Ligue des champions serait le meilleur moyen d’afficher ses ambitions. L’entraîneur d’Arsenal a passé des années à se séparer de joueurs très bien payés, comme Mesut Özil et Pierre-Emerick Aubameyang, pour bâtir un effectif durable et motivé. Il estime désormais que les fondations sont prêtes pour accueillir une superstar capable de repousser encore plus loin les limites de l’équipe.
Alors que le club londonien s’apprête à entamer une préparation estivale intense, avec des rencontres face à Gérone, le Real Betis et le Borussia Dortmund, puis à disputer le Community Shield contre Manchester City le 16 août, l’arrivée d’un talent de classe mondiale comme Vinicius boosterait sa défense du titre et consoliderait ses ambitions européennes pour la saison 2026-2027.
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