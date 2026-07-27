Selon les dernières informations, Arsenal serait prêt à faire de Vinicius Junior son joueur le mieux payé de l’histoire du club, à condition que le transfert en provenance du Real Madrid se concrétise

La course d’Arsenal pour recruter Vinicius devrait s’intensifier, le club étant prêt à offrir au Brésilien le plus gros contrat de son histoire. Pour convaincre l’attaquant de rejoindre le nord de Londres, les Gunners sont prêts à améliorer considérablement son salaire actuel de 400 000 livres par semaine au Bernabéu, selon *The Telegraph*.

Les dirigeants londoniens, déterminés à capitaliser sur leur récent sacre en Premier League après vingt-deux ans d’attente, ont déjà récompensé des cadres comme Bukayo Saka avec des engagements avoisinant 365 000 £ hebdomadaires. L’offensive Vinicius marquerait toutefois un nouveau cap dans leurs dépenses.



