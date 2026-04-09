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Selon les dernières informations, Arsenal serait disposé à étudier les offres concernant Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri et trois autres joueurs, alors que le club londonien dévoile ses plans de transfert pour l’été
Une stratégie purement lucrative s’en prend aux joueurs issus des académies.
Selon la BBC, Arsenal envisagerait les offres concernant les jeunes Lewis-Skelly et Nwaneri, deux espoirs issus de son centre de formation. Bien que les deux jeunes talents aient récemment signé des contrats à long terme, l’appât du « profit pur » demeure un paramètre financier majeur pour le club. Comme ils sont issus du centre de formation de Hale End, toute indemnité de transfert perçue ne sera pas grevée par un coût d’achat initial, ce qui améliorera le ratio salarial imposé par la Premier League.
Le Borussia Dortmund serait en pole position pour Nwaneri, actuellement prêté à Marseille, tandis que plusieurs clubs du haut de tableau de Premier League surveillent de près Lewis-Skelly. Selon des sources internes, Arsenal espère tirer au moins 100 millions de livres sterling de la vente des deux jeunes joueurs. Une telle manne financière serait cruciale pour Mikel Arteta, qui vise un arrière latéral polyvalent, un milieu de terrain central et un nouvel ailier gauche.
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Des cadors dans le viseur
Selon les informations disponibles, Arsenal serait prêt à écouter les offres concernant Gabriel Jesus, Ben White et Gabriel Martinelli. Bien que Martinelli soit un élément clé de l’attaque depuis plusieurs saisons, la nécessité de préserver l’équilibre financier du club après avoir investi 250 millions de livres l’été dernier conduit la direction à envisager le départ de ses joueurs à forte valeur si une proposition jugée satisfaisante se présente.
Fidéliser les talents clés tout en finançant de nouveaux recrutements
La refonte de l’effectif d’Arteta est menée par le directeur sportif Andrea Berta et le PDG Richard Garlick, conscients qu’ils doivent saisir les opportunités du marché. Si Martin Ødegaard entame les deux dernières années de son contrat, le club n’envisage pas de se séparer de son capitaine. L’objectif est plutôt de céder des joueurs dont la vente générera des fonds importants afin de financer une nouvelle vague de recrutements et de permettre aux Gunners de rester dans la course aux plus grands trophées.
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Un trio de Newcastle et une star de l'Atlético dans le viseur
Selon la BBC, si Arsenal parvient à lever des fonds grâce à des ventes, le club londonien a déjà ciblé plusieurs renforts potentiels. En tête de liste : le latéral polyvalent Tino Livramento, actuellement à Newcastle United. Âgé de 23 ans, le latéral polyvalent est suivi de près, même si ses problèmes de blessures cette saison restent un sujet de vigilance. Les Gunners s’intéressent aussi à deux autres Magpies : le milieu Sandro Tonali et l’ailier Anthony Gordon, déjà ciblé dès l’été 2024.
En attaque, l’intérêt se porte sur Julian Álvarez (Atlético de Madrid), mais son recrutement est subordonné au départ d’un élément majeur : Viktor Gyökérès ou Kai Havertz devrait donc faire ses valises pour libérer de la place. Plus proche de l’effectif actuel, le club devrait transformer le prêt de Piero Hincapie, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen, en transfert définitif pour un montant de 45 millions de livres sterling.