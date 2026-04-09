Selon la BBC, Arsenal envisagerait les offres concernant les jeunes Lewis-Skelly et Nwaneri, deux espoirs issus de son centre de formation. Bien que les deux jeunes talents aient récemment signé des contrats à long terme, l’appât du « profit pur » demeure un paramètre financier majeur pour le club. Comme ils sont issus du centre de formation de Hale End, toute indemnité de transfert perçue ne sera pas grevée par un coût d’achat initial, ce qui améliorera le ratio salarial imposé par la Premier League.

Le Borussia Dortmund serait en pole position pour Nwaneri, actuellement prêté à Marseille, tandis que plusieurs clubs du haut de tableau de Premier League surveillent de près Lewis-Skelly. Selon des sources internes, Arsenal espère tirer au moins 100 millions de livres sterling de la vente des deux jeunes joueurs. Une telle manne financière serait cruciale pour Mikel Arteta, qui vise un arrière latéral polyvalent, un milieu de terrain central et un nouvel ailier gauche.