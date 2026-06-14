Arsenal aurait soumis une offre concrète pour recruter Bouaddi, afin de devancer l’élite européenne et de s’assurer les services de l’un des talents les plus prometteurs du football mondial. Le jeune milieu de terrain de 18 ans est devenu une cible prioritaire pour le club londonien, et selon les dernières informations, les champions d’Angleterre seraient prêts à passer à la vitesse supérieure.

Selon Sky Sports Suisse, les champions d’Angleterre multiplient les démarches depuis plusieurs mois pour finaliser ce transfert et restent en contact régulier avec l’entourage du milieu de terrain depuis janvier 2023. Cette longue phase de prospection se transforme aujourd’hui en une offensive concrète, alors que le jeune homme confirme son potentiel sur la plus grande scène internationale.