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Selon les dernières informations, Arsenal négocierait actuellement le transfert du milieu marocain Ayyoub Bouaddi, auteur d’une brillante Coupe du monde, mais Lille fixerait son prix à 70 millions d’euros
Les Gunners intensifient leur quête du jeune prodige de la Ligue 1
Arsenal aurait soumis une offre concrète pour recruter Bouaddi, afin de devancer l’élite européenne et de s’assurer les services de l’un des talents les plus prometteurs du football mondial. Le jeune milieu de terrain de 18 ans est devenu une cible prioritaire pour le club londonien, et selon les dernières informations, les champions d’Angleterre seraient prêts à passer à la vitesse supérieure.
Selon Sky Sports Suisse, les champions d’Angleterre multiplient les démarches depuis plusieurs mois pour finaliser ce transfert et restent en contact régulier avec l’entourage du milieu de terrain depuis janvier 2023. Cette longue phase de prospection se transforme aujourd’hui en une offensive concrète, alors que le jeune homme confirme son potentiel sur la plus grande scène internationale.
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La proposition d'Arteta à l'international marocain
Arteta serait un grand admirateur des qualités techniques et de la polyvalence du jeune milieu de terrain. Selon l’article, Arsenal a clairement signifié à Bouaddi et à ses représentants qu’il serait immédiatement considéré comme un élément clé de l’effectif d’Arteta. Cette perspective d’intégration rapide dans l’équipe première pourrait fortement influencer la décision du joueur.
Cette approche, consistant à l’intégrer immédiatement au groupe pro, aurait déjà porté ses fruits : le message des Gunners a « trouvé un écho » auprès de Bouaddi, et l’international marocain a fait part de son intérêt pour un transfert à Arsenal. Reste un obstacle financier de taille à lever avec son club actuel pour finaliser l’opération.
Lille fixe le prix de vente de sa star de la Coupe du monde
Les performances de Bouaddi avec le Maroc ayant attiré l’attention mondiale, Lille ne compte pas brader son joyau. De nouvelles discussions entre Arsenal et le joueur sont prévues après la Coupe du monde, tandis que le club nordiste réclame une indemnité de transfert de 70 millions d’euros pour le milieu de terrain. Les dirigeants lillois estiment que la valeur du joueur pourrait encore grimper au fil de la compétition nord-américaine.
Bouaddi a été l’un des joueurs les plus en vue lors du match d’ouverture du Maroc, conclu par un nul 1-1 face au Brésil, où il a tenu tête à certains des milieux de terrain les plus confirmés au monde. Parmi tous les milieux centraux en lice, il a fait preuve de la plus grande maturité dans le contrôle du ballon pour le Maroc.
- AFP
La concurrence parisienne s'intensifie à mesure que la course s'emballe
Arsenal n'est pas le seul club intéressé par le recrutement de ce joueur de 18 ans cet été. Le Paris Saint-Germain constituerait un concurrent sérieux, mais le fait que Lille évolue en Ligue 1 pourrait profiter au club anglais, puisque le LOSC serait peu enclin à vendre à un rival direct. Chelsea, de son côté, est également cité parmi les prétendants.