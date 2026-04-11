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Selon les dernières informations, Arsenal envisagerait de recruter l’attaquant de Newcastle Anthony Gordon lors du mercato estival
Arteta considère Gordon comme une recrue prioritaire
Selon TEAMtalk, Mikel Arteta voudrait ajouter de la vitesse et du dynamisme à son attaque afin de permettre aux Gunners de conserver leur statut de prétendants au titre en Premier League. Les Gunners cherchent un élément de haut niveau capable de bousculer la hiérarchie sur le côté gauche, où Gabriel Martinelli et Leandro Trossard évoluent déjà. Âgé de 22 ans, Gordon s’est imposé comme l’un des ailiers les plus efficaces de Premier League depuis son arrivée à St James’ Park, un profil jeune, ambitieux et doué techniquement qui correspond parfaitement à la politique sportive d’Arsenal.
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Le dilemme financier de Newcastle
Gordon s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous des fans de Newcastle grâce à son dynamisme débordant et à sa dangerosité offensive. Toutefois, la perspective d’une nouvelle campagne en Ligue des champions et d’une éventuelle course au titre à l’Emirates Stadium pourrait peser lourd dans son choix. Si les Magpies seraient réticents à se séparer de l’un de leurs éléments les plus influents, leur combat actuel contre les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League pourrait compliquer l’équation. Les Magpies, déjà contraints par des marges financières étroites, pourraient difficilement refuser une offre substantielle s’ils veulent équilibrer leurs comptes. En interne, Arsenal étudie encore la faisabilité d’un accord qui impliquerait très probablement un transfert onéreux.
Un choix tactique idéal pour les Gunners
Sur le plan tactique, le pressing agressif de Gordon et sa capacité à prendre le dessus sur les défenseurs en un contre un s'inscrivent parfaitement dans le système à haute intensité d'Arteta. Son expérience en Premier League constitue un autre atout majeur pour Arsenal, qui recherche des joueurs capables d'être immédiatement opérationnels sans avoir besoin d'une période d'adaptation à l'élite du football anglais. L'ancien joueur d'Everton a démontré qu'il savait se montrer à la hauteur lors des grands rendez-vous, une qualité à laquelle Arsenal accorde une grande importance alors qu'il cherche à réduire l'écart avec Manchester City.
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La course à la signature de la star anglaise
Arsenal n’est pas le seul club à surveiller la situation de Gordon : Liverpool s’est déjà intéressé par le passé à ce joueur de 25 ans. Les Gunners espèrent toutefois prendre une longueur d’avance sur leurs rivaux en lui proposant un projet sportif clair, où il occuperait un rôle clé au sein de l’une des équipes les plus jeunes et les plus prometteuses d’Europe. Tout éventuel transfert interviendrait plus probablement lors du mercato estival qu’en janvier, Newcastle étant peu disposé à céder un élément en cours de saison.