Selon les dernières informations, Arsenal envisagerait de recruter l’attaquant de Newcastle Anthony Gordon lors du mercato estival

Gordon s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous des fans de Newcastle grâce à son dynamisme débordant et à sa dangerosité offensive. Toutefois, la perspective d’une nouvelle campagne en Ligue des champions et d’une éventuelle course au titre à l’Emirates Stadium pourrait peser lourd dans son choix. Si les Magpies seraient réticents à se séparer de l’un de leurs éléments les plus influents, leur combat actuel contre les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League pourrait compliquer l’équation. Les Magpies, déjà contraints par des marges financières étroites, pourraient difficilement refuser une offre substantielle s’ils veulent équilibrer leurs comptes. En interne, Arsenal étudie encore la faisabilité d’un accord qui impliquerait très probablement un transfert onéreux.