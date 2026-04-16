Getty Images Sport
Traduit par
Selon les dernières informations, Arsenal envisagerait de céder Kai Havertz et Gabriel Jesus afin de financer l’arrivée, estimée à 120 millions d’euros, d’un avant-centre évoluant en Liga
Les Gunners prêts à se séparer de leur duo d'attaquants
Selon CaughtOffside, Mikel Arteta envisagerait de laisser partir Havertz et Jesus pour faciliter l’arrivée d’un joueur de premier plan à Arsenal. Cette décision, qui impliquerait de se séparer de deux éléments emblématiques, témoigne de la volonté des Gunners de s’offrir un avant-centre de classe mondiale avant la saison 2026-2027.
En cédant ce duo, les Gunners allègeraient leur masse salariale tout en récupérant une partie substantielle des fonds nécessaires pour tester la détermination de l’Atlético. Selon des sources internes, les prétendants au titre de Premier League préparent déjà en coulisses le cadre d’une opération qui pourrait devenir l’un des transferts les plus coûteux de l’histoire du club.
- (C)Getty images
Alvarez ne ferme pas la porte à un départ.
Alors que l’Atlético a publiquement affirmé que sa star n’était pas à vendre, le joueur n’a guère contribué ces derniers temps à mettre fin aux rumeurs. Interrogé lors d’une récente interview sur son avenir à long terme au Metropolitano, le vainqueur de la Coupe du monde a livré une réponse évasive.
Alvarez a déclaré : « Je n’ai rien à dire. Ce sont des choses dont on parle, il y a aussi beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, tout le monde poste son opinion, tout cela prend des proportions démesurées. Je n’ai jamais rien dit, je me sens bien ici, très heureux, je participe à toutes les compétitions. Je n’ai jamais rien dit, ce ne sont que des rumeurs. On en fait tout un plat. Je suis heureux à l’Atlético, satisfait, je me bats. Nous nous en sortons bien en Ligue des champions et nous sommes en finale de la Copa del Rey. » Toutefois, interrogé sur un éventuel départ pour la saison 2026-2027, il a reconnu : « Qu’est-ce que j’en sais ? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. »
L'Atlético prépare une contre-offre record
L'Atlético Madrid de Diego Simeone ne compte pas laisser filer son joyau sans lutter. Pour repousser les avances d'Arsenal et du FC Barcelone, le club madrilène préparerait une prolongation de contrat qui ferait de l'Argentin le joueur le mieux payé du vestiaire, au même titre que Jan Oblak. Selon les informations disponibles, le club madrilène serait prêt à lui offrir un salaire d’environ 10 millions d’euros par saison pour le convaincre de rester. Cette démarche proactive souligne l’importance du joueur dans le projet, d’autant plus après une saison au cours de laquelle il a confirmé son statut en inscrivant des buts décisifs sur les scènes nationale et européenne.
- Getty Images Sport
La lutte pour l'Argentine s'intensifie
Arsenal devra faire face à une concurrence acharnée s’il souhaite rapatrier l’ancien attaquant de Manchester City en Premier League. Le Paris Saint-Germain, admiratif depuis longtemps, dispose des moyens financiers nécessaires pour contrer toute offre des Gunners. De son côté, Barcelone surveille de près la situation, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski.
Pour autant, les Londoniens tentent de prendre les devants en nouant dès maintenant un contact étroit avec l’entourage du joueur. Auteur de 18 buts cette saison, Alvarez figure parmi les attaquants les plus courtisés du Vieux Continent, et la volonté d’Arsenal de sacrifier des cadres comme Havertz ou Jesus montre à quel point les Gunners apprécient l’attaquant de l’Atleti.