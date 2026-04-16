Alors que l’Atlético a publiquement affirmé que sa star n’était pas à vendre, le joueur n’a guère contribué ces derniers temps à mettre fin aux rumeurs. Interrogé lors d’une récente interview sur son avenir à long terme au Metropolitano, le vainqueur de la Coupe du monde a livré une réponse évasive.

Alvarez a déclaré : « Je n’ai rien à dire. Ce sont des choses dont on parle, il y a aussi beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, tout le monde poste son opinion, tout cela prend des proportions démesurées. Je n’ai jamais rien dit, je me sens bien ici, très heureux, je participe à toutes les compétitions. Je n’ai jamais rien dit, ce ne sont que des rumeurs. On en fait tout un plat. Je suis heureux à l’Atlético, satisfait, je me bats. Nous nous en sortons bien en Ligue des champions et nous sommes en finale de la Copa del Rey. » Toutefois, interrogé sur un éventuel départ pour la saison 2026-2027, il a reconnu : « Qu’est-ce que j’en sais ? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. »