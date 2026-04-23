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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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Selon les dernières informations, Arsenal aurait pris contact avec l’entourage d’Arda Güler pour finaliser un transfert surprise lors du mercato estival

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A. Guler
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Selon les dernières informations, Arsenal aurait relancé sa campagne de recrutement pour s’attacher les services d’Arda Güler, jeune pépite du Real Madrid, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer ses options offensives. Les Gunners avaient déjà échoué dans leur tentative de recrutement en 2025, mais ils tentent à nouveau leur chance cet été. Toutefois, le club londonien va devoir livrer une rude bataille pour convaincre le joueur de troquer Madrid contre Londres.

  • Arteta vise un meneur de jeu madrilène pour remodeler son milieu de terrain.

    Selon Caught Offside, Arsenal a entamé des pourparlers avec l’entourage de Guler pour un éventuel transfert estival. Les Gunners, qui courtisent depuis longtemps le milieu de terrain de 21 ans, avaient déjà tenté de le recruter en 2025, mais s’étaient heurtés au refus du grand club espagnol.

    Arteta, à l’origine de cette démarche, sent l’occasion de frapper alors que le Santiago Bernabéu traverse une période d’incertitude sous la direction de l’entraîneur par intérim Alvaro Arbeloa. Si Chelsea suit aussi le dossier, les Gunners souhaitent agir vite pour s’assurer les services d’un joueur jugé parfaitement compatible avec leur milieu de terrain en pleine évolution.

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  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Sa polyvalence tactique fait de Guler la cible idéale.

    Arteta voit en Guler un atout polyvalent, capable de suppléer Bukayo Saka sur l’aile droite ou d’apporter une option de qualité derrière Martin Ødegaard. Le capitaine d’Arsenal a connu des soucis de condition physique et de forme au cours des 12 derniers mois, ce qui a poussé le club à faire de l’arrivée d’un autre meneur de jeu de haut niveau une priorité.

    Ses statistiques sur la saison 2025-2026 – 20 buts marqués ou servis en 50 matchs – confirment l’intérêt. Arteta, qui a déjà devancé ses rivaux pour recruter Declan Rice, est convaincu que son projet séduira aussi les stars confirmées.

  • Guler garde le mystère sur un éventuel transfert en Premier League.

    Malgré l’attrait de l’Emirates Stadium, les premiers échos émanant de l’entourage de Guler indiquent qu’un accord demeure difficile à atteindre. D’après les informations disponibles, le meneur de jeu se dit satisfait de sa progression en Espagne et ne cherche pas activement à quitter le club, malgré une concurrence acharnée pour une place de titulaire.

    Par ailleurs, le Real Madrid n’envisage pas de laisser partir un élément clé de son projet à long terme. La confiance accordée à Guler par l’ancien entraîneur Xabi Alonso, puis par Arbeloa, est citée comme l’une des principales raisons de l’attachement du joueur au club, quel que soit le nom de celui qui prendra définitivement les rênes cet été. À moins que les Blancos ne décident de le vendre pour financer d’autres arrivées de renom, un changement d’entraîneur a peu de chances d’offrir à Arsenal la percée espérée.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Arsenal attend un changement de cap de la part de Madrid

    Les Gunners devraient maintenir un dialogue ouvert avec l’entourage de Güler durant les premières semaines du mercato estival. Bien que le Bernabéu affiche pour l’instant une position « non négociable », Arsenal se tient prêt à passer à l’action si les exigences financières ou les plans de Madrid concernant son effectif évoluaient sous la houlette d’un nouvel entraîneur.

    Pour l’instant, le joueur se concentre sur sa convalescence après sa blessure aux ischio-jambiers et sur ses prochaines échéances internationales. Les Gunners exploreront parallèlement des cibles secondaires, mais le milieu turc demeure la cible idéale pour renforcer l’effectif d’Arteta en vue de la saison 2026-2027.

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