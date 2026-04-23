Selon Caught Offside, Arsenal a entamé des pourparlers avec l’entourage de Guler pour un éventuel transfert estival. Les Gunners, qui courtisent depuis longtemps le milieu de terrain de 21 ans, avaient déjà tenté de le recruter en 2025, mais s’étaient heurtés au refus du grand club espagnol.

Arteta, à l’origine de cette démarche, sent l’occasion de frapper alors que le Santiago Bernabéu traverse une période d’incertitude sous la direction de l’entraîneur par intérim Alvaro Arbeloa. Si Chelsea suit aussi le dossier, les Gunners souhaitent agir vite pour s’assurer les services d’un joueur jugé parfaitement compatible avec leur milieu de terrain en pleine évolution.